क्या हिमेश रेशमिया ने 16 साल की उम्र में दिया था सलमान को काम? चैट शो पर सुनाया था यह किस्सा

संक्षेप:

Himesh Reshammiya: क्या वाकई सलमान खान के हिमेश को ब्रेक देने से पहले हिमेश ने सलमान खान को अपनी बनाई एक फिल्म में साइन किया था? हिमेश रेशमिया ने इस सवाल का जवाब अपने एक इंटरव्यू में दिया था।

Jan 17, 2026 08:46 pm IST
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और हिमेश रेशमिया का रिश्ता शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वही हिमेश रेशमिया को इंडस्ट्री में लेकर आए थे, और खुद हिमेश ने भी कई मंचों पर यह बात मानी है। लेकिन साथ ही साथ एक अफवाह यह भी रही है कि हिमेश रेशमिया महज 16 साल के थे, जब उन्होंने सलमान खान को अपनी एक फिल्म में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया था। जब एक चैट शो पर हिमेश से इस बारे में सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।

क्या हिमेश ने दिया था सलमान को काम?

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने जब हिमेश रेशमिया से पूछा कि क्या उन्होंने महज 16 साल की उम्र में सलमान खान को अपनी फिल्म में साइन किया था? तो जवाब में हिमेश रेशमिया ने कहा, "हां सर, सलमान भाई को हमने... मतलब मेरे डैड ने साइनिंग अमाउंट दिया था। वो फिल्म का नाम था युवा। वो फिल्म बनी नहीं लेकिन मैंने 200-300 गाने बना रखे थे। उन्होंने वो गाने सुने और फिर मैं सीरियल प्रोडक्शन में चला गया। फिर बहुत सारी सीरियल्स बनाई। तो म्यूजिक मेरा पैशन था। लेकिन मेरे लिए यह था कि म्यूजिक मैं तब करूं जब यह होगा कि मेरा गाना फिल्म में होगा।"

फिर हिमेश ने यूं चुकाया उस बात का कर्ज

सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश ने बताया, "उनको यह सब याद था। वो सारी बातें भी याद थी। उनको वो कॉन्सेप्ट याद थे। कई गाने उनको याद थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और 'प्यार किया तो डरना क्या' का टाइटल सॉन्ग ऑफर किया और वह बहुत मुश्किल था। क्योंकि एक तो 'प्यार किया तो डरना क्या' मुगल-ए-आजम का हिट गाना था, अगर गड़बड़ हुआ तो आदमी का करियर गया। पहला गाना सुपरहिट होना चाहिए। वो फ्रेज क्रैक करना वो मेलेडी के साथ, तो वो जो ऊपर वाले का करिश्मा था और फिर हमने जब सलमान भाई और सलीम अंकल को सुनाया तो मुझे याद है सलीम साहब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था।"

यूं गिरता चला गया हिमेश के करियर का ग्राफ

मालूम हो कि हिमेश रेशमिया का पहला ही गाना ब्लॉकबस्टर हिट रहा था, और इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक कई सुपरहिट गाने दिए। एक वक्त ऐसा भी था जब कोई फिल्म शायद ही ऐसी जाती थी जिसमें हिमेश रेशमिया का गाना नहीं होता था। हालांकि हिमेश रेशमिया का करियर का ग्राफ नीचे आना तब शुरू हुआ जब उन्होंने यह शर्त रख दी कि अब से वो उन्हीं फिल्मों में गाना गाया करेंगे, जिनमें वो खुद एक्टिंग करेंगे। इसके बाद हिमेश के गाने आने कम हो गए और इसके बाद मेकर्स दूसरे ऑप्शन्स पर जाने लगे।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
