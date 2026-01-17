क्या हिमेश रेशमिया ने 16 साल की उम्र में दिया था सलमान को काम? चैट शो पर सुनाया था यह किस्सा

संक्षेप: Himesh Reshammiya: क्या वाकई सलमान खान के हिमेश को ब्रेक देने से पहले हिमेश ने सलमान खान को अपनी बनाई एक फिल्म में साइन किया था? हिमेश रेशमिया ने इस सवाल का जवाब अपने एक इंटरव्यू में दिया था।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान और हिमेश रेशमिया का रिश्ता शुरू से ही चर्चा का विषय रहा है। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वही हिमेश रेशमिया को इंडस्ट्री में लेकर आए थे, और खुद हिमेश ने भी कई मंचों पर यह बात मानी है। लेकिन साथ ही साथ एक अफवाह यह भी रही है कि हिमेश रेशमिया महज 16 साल के थे, जब उन्होंने सलमान खान को अपनी एक फिल्म में बतौर लीड एक्टर साइन कर लिया था। जब एक चैट शो पर हिमेश से इस बारे में सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।

क्या हिमेश ने दिया था सलमान को काम? कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने जब हिमेश रेशमिया से पूछा कि क्या उन्होंने महज 16 साल की उम्र में सलमान खान को अपनी फिल्म में साइन किया था? तो जवाब में हिमेश रेशमिया ने कहा, "हां सर, सलमान भाई को हमने... मतलब मेरे डैड ने साइनिंग अमाउंट दिया था। वो फिल्म का नाम था युवा। वो फिल्म बनी नहीं लेकिन मैंने 200-300 गाने बना रखे थे। उन्होंने वो गाने सुने और फिर मैं सीरियल प्रोडक्शन में चला गया। फिर बहुत सारी सीरियल्स बनाई। तो म्यूजिक मेरा पैशन था। लेकिन मेरे लिए यह था कि म्यूजिक मैं तब करूं जब यह होगा कि मेरा गाना फिल्म में होगा।"

फिर हिमेश ने यूं चुकाया उस बात का कर्ज सिंगर, एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर हिमेश ने बताया, "उनको यह सब याद था। वो सारी बातें भी याद थी। उनको वो कॉन्सेप्ट याद थे। कई गाने उनको याद थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो उन्होंने मुझे उसके बाद बुलाया और 'प्यार किया तो डरना क्या' का टाइटल सॉन्ग ऑफर किया और वह बहुत मुश्किल था। क्योंकि एक तो 'प्यार किया तो डरना क्या' मुगल-ए-आजम का हिट गाना था, अगर गड़बड़ हुआ तो आदमी का करियर गया। पहला गाना सुपरहिट होना चाहिए। वो फ्रेज क्रैक करना वो मेलेडी के साथ, तो वो जो ऊपर वाले का करिश्मा था और फिर हमने जब सलमान भाई और सलीम अंकल को सुनाया तो मुझे याद है सलीम साहब ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था।"