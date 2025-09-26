'वो अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती है', फराह खान ने अपने व्लॉग में कसा दीपिका पादुकोण पर तंज?

फराह खान ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दीपिका पादुकोण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं। उन्होंने कहा कि दीपिका के पास अब उनके शो के लिए टाइम नहीं है।

बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान के व्लॉग्स को फैंस बहुत पसंद करते हैं। अपने लेटेस्ट व्लॉग में फराह खान हैंडसम हंक रोहित सराफ के घर पहुंचीं। उन्होंने व्लॉग में बताया कि वो बहुत टाइम से रोहित सराफ के साथ शूट करना चाहती थीं, लेकिन रोहित सराफ उन्हें डेट्स नहीं दे रहे थे। इसपर रोहित सराफ ने कहा कि वो अपनी मां से डेट्स ले रहे थे। खाना बनाते वक्त फराह खान ने कहा कि इतना वक्त डेट्स देने में तो दीपिका पादुकोण ने नहीं लगाया उन्हें।

फराह खान ने कसा दीपिका पर तंज? फराह खान की इस बात पर उनके कुक पूछते हैं कि दीपिका पादुकोण कब उनके शो पर आएंगी? इसपर पहले फराह खान दिलीप से मजाक करते हुए कहती हैं कि जब तू गांव जाएगा, तब वो आएगी अपने शो पर। इस बात के तुरंत बाद फराह खान कहती हैं कि दीपिका पादुकोण अब सिर्फ 8 घंटे शूट करती हैं। उनके पास टाइम नहीं है शो पर आने का।

इंडस्ट्री में शुरू हुई 8 घंटे शिफ्ट की डिबेट बता दें, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से बाहर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि वो सिर्फ 8 घंटे की ही शिफ्ट करेंगी। दीपिका की इस मांग के बाद इंडस्ट्री में 8 घंटे शिफ्ट को लेकर डिबेट छिड़ गई थी।