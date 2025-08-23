अनुपम खेर ने पॉडकास्टर राज शमानी को कहा फेक? बोले- अब मुझे उनकी सच्ची बातों पर शक होगा
अनुपम खेर ने हाल में मशहूर पॉडकास्टर राज शमानी का बिना नाम लिए उनपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वो फेक है। अब उनकी सच्ची बातें सुनते समय मुझे उनपर शक होगा। एक्टर ने पॉडकास्ट के दौरान का अनुभव साझा किया।
बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज को अपने पॉडकास्ट पर होस्ट करने वाले राज शमानी को लोग पसंद करते आए हैं। भारत के कुछ टॉप पॉडकास्ट होस्ट करने वालों में उनका नाम भी शामिल है। उन्होंने विजय माल्या, बिल गेट्स, जाकिर खान, भारती सिंह, आमिर खान, युजवेंद्र चहल, ललित मोदी समेत कई सेलेब्रिटीज को अपने शो पर होस्ट किया है। उनके पॉडकास्ट पर मिलियन में व्यूज हैं। पिछले महीने राज शमानी के शो पर अनुपम खेर भी पहुंचे थे। अब एक्टर ने बिना नाम लिए राज शमानी को फेक कह दिया है।
पॉडकास्ट होस्ट को सलाह
दरअसल, खेर हाल ही में चलचरित्र टॉक्स पॉडकास्ट पर अपनी नई फिल्म तन्वी द ग्रेट के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने होस्ट से पूछा कि क्या उन्होंने उनकी फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ देखी है। इसके जवाब में जब होस्ट ने ना कहा तो एक्टर ने समझाते हुए कहा कि किसी भी गेस्ट को बुलाने से पहले उसकी लेटेस्ट फिल्म या काम को देखना बेहद जरूरी है। खेर ने कहा “आपको अपने गेस्ट की रिसर्च करनी चाहिए। उनकी नई फिल्म देखनी चाहिए। वरना बुलाने का क्या मतलब है? और हां, इसे एडिट मत करना, इसे फाइनल कट में रहने देना।”
राज शमानी पर निशाना?
इसी दौरान उन्होंने राज शमानी का नाम लिए बिना कहा कि हाल ही में एक पॉडकास्ट पर उनसे लाइफ एडवाइस मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने सलाह दी जिसे बाद में काट दिया गया। उन्होंने सलाह देते हुए कहा था, “बेटा, सक्सेस को कभी सिर पर मत चढ़ने देना। सफलता का मतलब और ज्यादा विनम्र बनना होना चाहिए। तुम छोटे शहर से आए हो, वो सादगी बनी रहनी चाहिए।” लेकिन एक्टर के मुताबिक, राज शमानी ने इस हिस्से को अपने पॉडकास्ट से हटा दिया। इस बात से नाराज होकर उन्होंने कहा, “इसका मतलब वो फेक हैं। आपने मुझसे खुद सलाह मांगी और फिर उस हिस्से को काट दिया। जब भी मैं उन्हें सही और सच्ची होने की बात करते सुनूंगा, मुझे हमेशा शक रहेगा।” फिलहाल राज शमानी की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
