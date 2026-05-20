अमिताभ बच्चन को हुई है बीमारी? X पर किया यह पोस्ट, पब्लिक को आ रहा इस बात पर गुस्सा
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने और उनके हॉस्पिटल जाकर आने की खबरों के बीच उनकी हालिया X पोस्ट चर्चा में है। अमिताभ बच्चन की इस पोस्ट को उनके खुद के द्वारा दिया गया हेल्थ अपडेट माना जा रहा है।
अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटल में भर्ती होने, और फिर मंगलवार देर रात डिस्चार्ज होने की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट ने हलचल मचा दी है। महानायक के परिवार या उनके किसी करीबी ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है, कि अमिताभ बच्चन को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर उनके X पोस्ट भी आते रहे, जिसकी वजह से लोगों को यह राहत रही कि बिग बी पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब कयासों के इस सिलसिले के बीच अमिताभ बच्चन ने 20 मई को रात 12 बजकर 3 मिनट पर अपनी एक X पोस्ट में लिखा- पिलोरी - बड़ुंबा। इस पोस्ट के लोगों ने अलग-अलग मतलब निकालकर इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया और मिनटों में पोस्ट वायरल हो गई।
अमिताभ को हुआ पेट का संक्रमण?
बता दें कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी के संक्रमण को आम बोलचाल में लोग पिलोरी भी बोल देते हैं। इस बैक्टीरियल संक्रमण में मरीज को अपच और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस होता है। लोग कयास लगा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है कि शायद उन्हें यही दिक्कत थी। यानि शायद उनकी तबीयत खराब होने और हॉस्पिटल में चेकअप कराने जाने की खबरें पूरी तरह गलत नहीं थीं। एक सोशल मीडिया यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- उम्मीद है कि आप पेट की पायलोरी वाली दिक्कत से नहीं जूझ रहे हैं। वहीं दूसरे ने लिखा- आप अभी तक क्यों जग रहे हैं, सो जाइए।
बिग बी पर क्यों नाराज हुए लोग
एक शख्स ने कमेंट सेक्शन में लिखा- सर आपकी तबीयत ठीक तो है? जहां कई लोगों में अमिताभ बच्चन की X पोस्ट पर उनसे उनकी सेहत का हाल जानना चाहा है, तो वहीं कई ऐसे भी हैं जिन्होंने उन पर गुस्सा किया है। लोग नाराज हैं कि उनकी तबीयत खराब होने की खबरों की वजह से फैंस चिंता में हैं, और अमिताभ बच्चन इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जिनसे कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। उलटा लोगों को कयास लगाने पड़ रहे हैं कि उनके इन 2 शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। बता दें कि अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर यह खबर आई थी कि उन्हें पेट की समस्या के चलते मुंबई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
ब्लॉग में बताया था सेहत का हाल
मालूम हो कि अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने पर्सनल ब्लॉग पर अपनी सेहत को लेकर कुछ बातें लिखी थीं। इस ब्लॉग में उन्होंने बताया था कि दिन-रात काम करने के बाद भी उन्हें रात में नींद नहीं आती है। अमिताभ बच्चन ने लिखा- रात के बीत गई है। सुबह के इस वक्त भी नींद आने का कोई नामो-निशां नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काम, नींद से कहीं ज्यादा इम्पॉर्टेंट है... मेडिकल साइंस कहता है कि यह सही नहीं है... इंसान को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए।' अमिताभ बच्चन अभी भी वर्क फ्रंट पर एक्टिव हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी लगभग पूरा दिन शूटिंग सेट पर बिता देते हैं। इस बात को लेकर कई बार उनके फैंस काफी चिंतित भी रहते हैं।
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