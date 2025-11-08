फिल्म गरम मसाला में अक्षय ने काटा था जॉन अब्राहम का रोल? डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बोल दी ये बात
संक्षेप: बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार पर अक्सर ये आरोप लगा है कि वो अपने साथी एक्टर्स के सीन कटवा देते हैं। खबरें थीं कि फिल्म गरम मसाला के एक्टर जॉन अब्राहम के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। अब इस पर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपना जवाब दिया है।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की जोड़ी को साल 2005 में आई फिल्म गरम मसाला में पसंद किया गया था। जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और शानदार परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को बेहतरीन बना दिया था। दोनों लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री और ह्यूमर ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। लेकिन फिर ऐसी भी खबरें सामने आईं कि अक्षय कुमार ने इस फिल्म में जॉन अब्राहम का रोल काटा था। अब इसकी सच्चाई खुद फिल्म के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताई है।
क्या अक्षय ने किया था ये काम?
प्रियदर्शन ने इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने TOI से बातचीत में कहा, “ये सब बकवास है! क्या आपको लगता है कि अक्षय किसी से इनसिक्योर महसूस करेंगे? ऐसी अफवाहें कुछ जलन रखने वाले लोगों ने फैलाई ताकि उनकी इमेज खराब की जा सके। अक्षय आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक वो अपनी ईमानदारी, मेहनत और टैलेंट की वजह से पहुंचे हैं।”
डायरेक्टर ने अक्षय की तारीफ
अक्षय कुमार को फिल्म हेरा फेरी, भूल भुलैया, दे दना दन जैसी फिल्मों में डायरेक्ट करने वाले प्रियदर्शन ने एक्टर की तारीफ में उन्हें अच्छा एक्टर बताया। उन्होंने कहा, “हेरा फेरी के बाद एक बार फिर अक्षय ने मेरे डायरेक्शन में जबरदस्त कॉमेडी दिखाई और ऑडियंस ने उन्हें खूब पसंद किया। मेरी नजर में गरम मसाला में उनकी कॉमिक टाइमिंग हेरा फेरी जितनी ही शानदार थी।” प्रियदर्शन ने यह भी बताया कि वो अक्षय के साथ दो और फिल्मों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अक्षय भूत बंगला और हैवान में दिखेंगे।
गरम मसाला थी हिट
बता दें, गरम मसाला एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, परेश रावल और राजपाल यादव लीड रोल में थे। फिल्म में दोनों ने फोटोग्राफर का किरदार निभाया था। गरम मसाला उस साल की कुछ बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है।
