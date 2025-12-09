Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdid Ajay Devgn change the release date of Dhamaal 4 to avoid claish with ranveer singh Dhurandhar 2
क्या धुरंधर 2 के डर से अजय देवगन ने बदल ली फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट? यश की टॉक्सिक भी है लाइन में

क्या धुरंधर 2 के डर से अजय देवगन ने बदल ली फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट? यश की टॉक्सिक भी है लाइन में

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट बदलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ होने वाले क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने धमाल 4 की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है।

Dec 09, 2025 07:31 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आने वाले दिनों में ओनी फिल्म धमाल 4 लेकर आने वाले थे। पहले फिल्म के तीनों पार्ट्स को पसंद किया गया था। चौथा पार्ट रिलीज़ के लिए तैयार बताया गया है। कुछ समय पहले पोस्टर के साथ जानकारी दी गई थी कि धमाल 4 ईद 2026 के मौके पर दस्तक देगी। लेकिन अब ताजा खबरों की मानें तो मेकर्स ने धमाल 4 की रिलीज आगे बढाने का फैसला किया है। इसके पीछे का बड़ा कारण रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और KGF स्टारर यश की टॉक्सिक मानी जा रही है।


क्लैश का डर?

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की धमाल 4 रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। इसकी वजह धुरंधर और टॉक्सिक के क्लैश से बचना है। दरअसल, हाल में जानकारी सामने आई है कि धुरंधर 2 के मेकर्स अपनी फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज करने जा रहे हैं। वहीं यश की टॉक्सिक भी इसी दिन रिलीज हो रही है। ऐसे में मेकर्स धमाल 4 की रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। धमाल 4 इसी मौके पर रिलीज हो रही थी। लेकिन धुरंधर की मौजूदा कमाई से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुरंधर 2 के आगे टिक पाना मुश्किल होगा। वहीं यश का अपना स्टारडम है।

पहले भी हुई कम कमाई

वैसे बता दें, इस साल अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 भी रिलीज हुई थी। लेकिन सैयारा की आंधी के आगे फिल्म कमाई नहीं कर पाई। दोनों फिल्मों के बीच क्लैश नहीं था। लेकिन सैयारा के तूफान ने सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्मों को टिकने नहीं दिया। ऐसे में अजय देवगन दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते।

धमाल 4 की कास्ट

अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 की बात करें तो इस फिल्म को भी इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले तीनों पार्ट्स भी इन्होने ही डायरेक्ट किए हैं। टी-सीरीज ने प्रोड्यूस की है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, सान्या मिश्रा, और जावेद जाफरी जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।