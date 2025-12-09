क्या धुरंधर 2 के डर से अजय देवगन ने बदल ली फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट? यश की टॉक्सिक भी है लाइन में

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 की रिलीज डेट बदलने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के साथ होने वाले क्लैश से बचने के लिए मेकर्स ने धमाल 4 की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है।

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन आने वाले दिनों में ओनी फिल्म धमाल 4 लेकर आने वाले थे। पहले फिल्म के तीनों पार्ट्स को पसंद किया गया था। चौथा पार्ट रिलीज़ के लिए तैयार बताया गया है। कुछ समय पहले पोस्टर के साथ जानकारी दी गई थी कि धमाल 4 ईद 2026 के मौके पर दस्तक देगी। लेकिन अब ताजा खबरों की मानें तो मेकर्स ने धमाल 4 की रिलीज आगे बढाने का फैसला किया है। इसके पीछे का बड़ा कारण रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 और KGF स्टारर यश की टॉक्सिक मानी जा रही है।



क्लैश का डर? बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की धमाल 4 रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। इसकी वजह धुरंधर और टॉक्सिक के क्लैश से बचना है। दरअसल, हाल में जानकारी सामने आई है कि धुरंधर 2 के मेकर्स अपनी फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज करने जा रहे हैं। वहीं यश की टॉक्सिक भी इसी दिन रिलीज हो रही है। ऐसे में मेकर्स धमाल 4 की रिलीज डेट आगे बढ़ा रहे हैं। धमाल 4 इसी मौके पर रिलीज हो रही थी। लेकिन धुरंधर की मौजूदा कमाई से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुरंधर 2 के आगे टिक पाना मुश्किल होगा। वहीं यश का अपना स्टारडम है।

पहले भी हुई कम कमाई वैसे बता दें, इस साल अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 भी रिलीज हुई थी। लेकिन सैयारा की आंधी के आगे फिल्म कमाई नहीं कर पाई। दोनों फिल्मों के बीच क्लैश नहीं था। लेकिन सैयारा के तूफान ने सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 जैसी फिल्मों को टिकने नहीं दिया। ऐसे में अजय देवगन दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहते।