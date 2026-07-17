आमिर खान ने सोनम वांगचुक को लेकर बोला झूठ? सालों पुराना वीडियो हुआ वायरल

आमिर खान ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान कहा कि वो थ्री इडियट्स से पहले सोनम वांगचुक को नहीं जानते थे। हालांकि, अब सोनम का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि साल 2008 में आमिर और उनकी मुलाकात हुई थी।

सोनम वांगचुक 20 दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनकी हालत को लेकर हर कोई अब चिंतित है। बॉलीवुड के कई सितारों ने भी सोनम की हालत को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस बीच आमिर खान का भी एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में आमिर ने कहा कि थ्री इडियट्स में उनका किरदार सोनम वांगचुक के किरदार से प्रेरित नहीं था। उन्होंने कहा कि वो थ्री इडियट्स के वक्त वो सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे। आमिर के इस बायन के बीच सोनम वांगचुक का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि साल 2008 में उनकी आमिर खान से मुलाकात हुई थी। अगर थ्री इडियट्स की बात करें तो ये फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी।

सोनम की 2008 में हुई थी आमिर खान से मुलाकात सोनम का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में सोनम दर्शकों को इस बारे में बता रहे हैं कि कैसे मुंबई में एक इवेंट के दौरान साल 2008 में उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई थी। उन्होंने कहा- मैंने उनसे पूछा कि क्या वो सियाचिन टेंशन को लेकर फिल्म बना सकते हैं, जहां देश बर्फ के एक टुकड़े के लिए लड़ रह हैं और हर दिन लगभग 7 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। क्या हम यह दिखा सकते हैं कि दोनों देशों के आम लोग इस समस्या को सुलझाते हैं और उस पैसे का इस्तेमाल शिक्षा के लिए किया जाता है?"

आमिर खान ने सोनम के लिए बजाई थी ताली सोनम वीडियो में आगे बताते हैं कि आमिर ने उनके आइडिया को सुना और उनकी प्रेजेन्टेशन भी देखी। सोनम इस वीडियो में 2008 के उस इवेंट की झलकियां दिखाते भी नजर आते हैं। इस वीडियो में सोनम को अवॉर्ड मिल रहा है और आमिर खान उनके लिए ताली बजाते नजर आते हैं।

सोनम ने बताया कि इसके बाद वो यूरोप चले गए थे, लेकिन साल 2009 में आमिर एक बार फिर उनके जीवन में आए, जब उन्हें (सोनम) दोस्तों से मैसेज आए कि उनके ऊपर जो फिल्म बनी है वो बहुत अच्छी है। उन्हें बताया गया कि फिल्म में उनका स्कूल भी दिखाया गया है। सोनम ने कहा ये सुनकर वो हैरान थे। सोच रहे थे कौन सी फिल्म है?

शूटिंग के लिए सोनम के स्कूल पहुंची था थ्री इडियट्स का क्रू वीडियो में सोनम ये भी बताते हैं कि जब लोगों ने उन्हें कहा कि फिल्म में उनका स्कूल दिखाया गया है तो उन्होंने अपने स्कूल में फोन करके पूछा कि क्या कोई फिल्म बनाने वहां आया था। उन्हें पता चला कि कोई क्रू स्कूल में आया था, लेकिन वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा कुछ बता नहीं रहे थे और साथ ही वो अपने साथ बहुत सारी प्लास्टिक लेकर आए थे तो स्कूल ने शूटिंग से मना कर दिया था। इसके बाद वो हिस्सा पास के ही एक दूसरे स्कूल में शूट हुआ।

सोनम उस वीडियो में ये भी कहते हैं कि ये घटना अप्रैल 2008 की थी जब फिल्म की कहानी को बंद किया जा रहा था और अगस्त 2008 में शूटिंग शुरू होने वाली थी। वो वीडियो में कहते हैं कि ये वो जनता पर छोड़ते हैं कि फिल्म से उनका कितना रिश्ता है।