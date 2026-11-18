'न बात करने की तमीज है', दीया मिर्जा बोलीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना किसी बुरे सपने जैसा
दीया मिर्जा ने हाल ही में एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करना बुरे सपने जैसा है। दीया के इस पोस्ट को कुछ लोग नया विवाद बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि प्रमोशन की कोई नई चाल है।
एक्ट्रेस दीया मिर्जा के नए पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर थोड़ी नाराज लग रही हैं। उन्होंने लिखा नवाजुद्दीन के साथ काम करना किसी बुरे सपने से कम नहीं। उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। दीया के इस पोस्ट के बाद कुछ लोगों को लग रहा है कि इंडस्ट्री में कोई नया विवाद हो गया है। वहीं, कुछ को लग रहा है कि ये किसी नए प्रोजेक्ट का प्रमोशन है।
नवाजुद्दीन के बारे में क्या बोलीं दीया मिर्जा?
दीया मिर्जा ने कहा, "काम करना बुरे सपने के जैसा है। न बात करने की तमीज है, और अकड़ अलग ही लेवल की है। बिल्कुल बदतमीज किरदार! नवाजुद्दीन सिद्दीकी।" दीया मिर्जा ने जिस तरह से ये पोस्ट शेयर किया है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि दोनों का साथ में कोई प्रोजेक्ट आया है और ये प्रमोशन की चाल है। वहीं, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई नया विवाद हो गया है।
दीया मिर्जा के पोस्ट पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
दीया मिर्जा के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- किरदार यहां कीवर्ड है। जल्द ही दोनों के साथ एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान होगा। एक यूजर ने लिखा- हे भगवान! ये क्या कोई नया विवाद है? प्लीज फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस तरह की हरकतें न करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये काफी घटिया है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- ये भी पीआर ही होगा, आज कल सब वही कर रहे हैं। एक ने कहा- दीया ऐसा किसी के बारे में नहीं बोल सकती हैं। ये पक्का किसी फिल्म या सीरीज का प्रमोशन ही होगा। एक ने कहा- मुझे तो सच लग रहा है। एक ने कहा- बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। नवाजुद्दीन और दीया दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये पक्का फिल्म का प्रमोशन ही है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा की अपकमिंग सीरीज
बता दें, जियो हॉटस्टार पर जल्द ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दीया मिर्जा की एक मेडिकल ड्रामा सीरीज रिलीज होनी है। माना जा रहा है कि दीया मिर्जा का ये पोस्ट इसी सीरीज के प्रमोशन के लिए है। इस अपकमिंग सीरीज का नाम डॉक्टर हसन है। इस सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी डॉक्टर इमरान हसन के किरदार में नजर आएंगे। वहीं, दीया मिर्जा इस सीरीज में डॉक्टर पलक जैन के किरदार में नजर आएंगी। सीरीज को रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। ये सीरीज 11 दिसंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना