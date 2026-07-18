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अपने ब्रेस्ट को बेहतर करो, होंठों में इंजेक्शन लगवाओ...दीया मिर्जा को लोगों ने दी थी यह सलाह

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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दीया मिर्जा ने बताया कि कैसे अक्सर इंडस्ट्री में महिलाओं को उनके लुक्स को और बेहतर बनाने को कहा जाता है। उन्होंने बताया कि उन्हें भी किसी ने ब्रेस्ट एन्हांस करने को कहा था।

अपने ब्रेस्ट को बेहतर करो, होंठों में इंजेक्शन लगवाओ...दीया मिर्जा को लोगों ने दी थी यह सलाह

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को कई बार ब्यूटी प्रेशर का सामना करना पड़ता है। अब दीया मिर्जा ने बताया कि कैसे उन्हें भी इन सबसे जूझना पड़ा है। उन्हें लोगों ने अपने लुक्स को लेकर बदलाव करने को कहा था। उन्हें लोगों ने कहा कि लिप्स इंजेक्ट करो या ब्रेस्ट एन्हांस करो। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे कमेंट्स उन्हें महिलाओं ने नहीं बल्कि आदमियों ने किए हैं।

शी द पीपल से बात करते हुए दीया ने ब्यूटी स्टैन्डर्ड, एजिंग और कॉस्मैटिक प्रोसिजर्स के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को अक्सर उनके नेचुरल फीचर को बदलने के लिए कहा जाता है।

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महिलाएं कॉस्मैटिक सर्जरी के लिए हो रहीं इंट्रेस्टेड

वह बोलीं, यह काफी डरावना है क्योंकि मुझे लगता है कि कई महिलाओं हैं जो आज कल कॉस्मैटिक सर्जरी करवाने में इंट्रेस्टेड हो रही है और यह काफी दिलचस्प है कि इंडस्ट्री के ड्राइवर्स आदमी हैं और वे लोग इंडस्ट्री को पूरी तरह से चलाते हैं और सिर्फ डर पर फोकस करते हैं। अगर महिलाएं अपने नेचुरल फीचर को रिजेक्ट करती हैं और उन्हें और बेहतर करने की कोशिश करती हैं या फिर सोचती हैं कि अपने लुक्स को कॉस्मैटिक सर्जरी से और बेहतर करें या वह अच्छी नहीं दिखती हैं तो ये एक जाल है जिसमें महिलाएं फंस जाती हैं। इससे महिलाएं वो नहीं सोच पाती हैं खुद को लेकर जो वह हैं।

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दीया को लोगों ने क्या बॉडी बदलाव करने को कहा था

दीया से फिर पूछा गया कि क्या उन्हें एजिस्म यानी उम्र को लेकर कोई कमेंट सुना है तो इस पर उन्होंने कहा, ‘बिल्कुल सुना है। मुझे यह भी बोला गया है कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी बॉडी में या क्या बदलाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए और ये सब एक आदमी बताता है। कोई महिला नहीं आई मेरे पास बोलने के लिए अपने लिप इंजेक्ट करवाओ। आपको लिप्स पतले हैं या अपने ब्रेस्ट एन्हांस करो। ये छोटे हैं। ये चीजें हमेशा आदमियों ने कहा है और ये सच है।’

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क्या दीया को पड़ता था फर्क

क्या ऐसे कमेंट्स से उन्हें फर्क पड़ता है तो दीया ने कहा, हां अजीब तो लगता है क्योंकि ये सब भी तब बोला गया जब मैं 2 ब्यूटी टाइटल्स जीत चुकी थी। मैं यंग थी। अपने यंग दिनों में और 20 साल की भी नहीं थी। ये सब हुआ और बार-बार हुआ। कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर। कोई तो खुद को एक्सपर्ट बोलता था। लेकिन मुझे नहीं याद कि किसी महिला ने ऐसा बोला हो।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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