ईंटों के टेक्सचर वाली दीवार, किचन में मिट्टी का मटका, दीया मिर्जा का घर देख हक्की-बक्की रह गईं फराह खान
प्रोफेशनल लाइफ के साथ दीया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। 39 साल की उम्र में दीया ने तलाकशुदा बिजनेसमैन वैभव रेखी से दूसरी शादी की है। दीया की शादी काफी चर्चा में रही थी। वहीं, अब दीया अपने घर को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं।
Dia Mirza's Beautiful House Inside Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीया मिर्जा अपनी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। दीया अपनी सादगी के चलते लाखों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। अपने करियर में दीया ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ दीया अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। 39 साल की उम्र में दीया ने तलाकशुदा बिजनेसमैन वैभव रेखी से दूसरी शादी की है। दीया की शादी काफी चर्चा में रही थी। वहीं, अब दीया अपने घर को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। दीया ने हाल ही में अपने घर का टूट कराया है।
19 साल की उम्र में खरीदा था पहला घर
दरअसल, हाल ही में दीया मिर्जा, फराह खान के व्लॉग का हिस्सा बनी। इस दौरान फराह और दिया ने कई मजेदार बातचीत की और कई अनुसरे किस्से शेयर किए। साथ ही फराह, दीया के मायके वाले घर को देखकर हैरान रह गईं। ये घर दीया ने सिर्फ 19 साल की उम्र में खरीदा था और वह अपने पूरे खानदान में खुद का घर लेने वाली पहली औरत हैं।
किसी महल से कम नहीं दीया का आलीशान घर
वीडियो में साफ देख जा सकता है कि दीया मिर्जा का घर किसी आलीशान महल से कम नहीं है। उनके घर का विंटेज लुक, बड़ी-बड़ी लड़कियां स्टिक दीवारें और ढेर सारी हरियाली रॉयल फील दे रही हैं।
किचन में है मिट्टी का मटका
घर का इंटीरियर भी बेहद शानदार है, जो क्लासी लुक दे रहा है। साथ ही हर कोने का डेकोर बिल्कुल अगल थीम पर बेस्ड है। एक और खास बात है कि एक्ट्रेस के किचन में मिट्टी का मटका भी रखा है, जो सही सामने ये दर्शा रहा है कि दीया गांव की जाड़ों से अभी भी जुड़ी हुई हैं।
दीया के लिविंग एरिया का शानदार नजारा
दीया मिर्जा का लिविंग एरिया भी काफी शानदार और बेहद खूबसूरत है। इसमें आपको बड़ी और कांच की खिड़कियां देखने को मिलेंगे। इन खिड़कियों से न सिर्फ बाहर का खूबसूरत नजारा बल्कि हवा भी सीधा घर में आएगी। साथ ही ये खिड़कियां बाहर की हरियाली को सीधे अंदर लाती हैं, जिससे कमरा एकदम फ्रेश और नेचुरल लगता है।
खास है सोफे का सिलेक्शन
दीया मिर्जा के घर के सोफे का हल्का रंग और उस पर रखे रंग-बिरंगे कुशन इस जगह को काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं। दीवार पर सजी हुई तस्वीरें, पेंटिंग्स, कोने में रखा इनडोर प्लांट और लैंप सब कुछ घर को और भी खूबसूरत बना रहा है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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