दीया मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा तीखा सवाल, लिखा- आपको बोलने में 47 दिन लग गए सर और…
Dia Mirza Social Media Post: दीया मिर्जा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निराश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनसे सवाल पूछा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल वर्कर दीया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर केंद्र सरकार के रुख पर तीखा हमला बोला है। लंबे समय की चुप्पी के बाद गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आए बयान पर उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की है। पढ़िए दीया ने क्या लिखा।
दीया मिर्जा ने प्रधानमंत्री से क्या कहा?
दीया ने लिखा, 'उन माता-पिता के लिए सहानुभूति का एक शब्द भी नहीं, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है; उन बच्चों के लिए जो मारे गए हैं; अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के लिए; सोनम जी और उन छात्रों के लिए जो हफ्तों से भूख हड़ताल पर थे। सर, ये कितना मुश्किल हो सकता है?'
दीया मिर्जा ने कसा तंज
दीया ने आगे लिखा, ‘आपको बोलने में 47 दिन लग गए सर। और अब जब आपने कुछ कहा भी है, तो असल में कुछ कहा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं जो उन लाखों टूटे हुए दिलों पर मरहम लगा सके।’
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यहां देखिए दीया मिर्जा का पोस्ट
प्रधानमंत्री ने अपने बयान में क्या कहा था?
देर रात प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कहा, ‘पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थियों और उनके माता-पिता के लिए ये पीड़ादायक है। इसलिए इस घटना के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं। गुनाहगारों को पकड़ा है और आज वे जेल में हैं। सरकार ने इतने कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा कराई और फिर परीक्षा का रिजल्ट भी 19 जून को जारी किया। लेकिन हम इतने से ही संतोष करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैंने संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मसौदा तैयार करने को कहा, जिसे उन्होंने पूरी मेहनत करके तैयार किया और हमें दे भी दिया।’
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दीया मिर्जा की आने वाली फिल्में
हाल ही में दीया, सनी देओल की फिल्म ‘इक्का’ में नजर आई थीं। वहीं अब नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ आने वाली है। ये फिल्म 7 अगस्त के दिन ओटीटी पर रिलीज होगी।
खत्म हुआ सोनम वांगचुक का अनशन
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम ने बताया कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी और पत्र लिखकर अनशन खत्म करने का आग्रह किया था।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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