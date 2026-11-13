ध्वनि भानुशाली ने की बॉयफ्रेंड से सगाई, फ्लॉन्ट की बड़ी डायमंड रिंग
सिंगर ध्वनि भानुशाली अपनी लाइफ की नई जर्नी की शुरुआत करने वाली हैं। ध्वनि को उनके बॉयफ्रेंड यश ने प्रपोज किया है और सिंगर ने प्रपोजल की फोटोज शेयर की हैं।
ध्वनि भानुशाली ने सोशल मीडिया पर अपनी सगाई की फोटोज शेयर कर सबको हैरान कर दिया है। सिंगर ने अपनी सगाई की फोटोज शेयर की है। उन्होंने अपने प्रपोजल मोमेंट्स की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। ध्वनि के मंगेतर का नाम यश भानुशाली है। दोनों की ये रोमांटिक फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
ध्वनि और यश की प्रपोजल फोटोज
ध्वनि ने पहली फोटो जो शेयर की है उसमें दोनं ने एक-दूसरे को हग किया है। दूसरी फोटो में यश, ध्वनि को किस कर रहे हैं। तीसरी फोटो में दोनों एक-दूसरे के क्लोज नजर आ रहे हैं। वहीं चौथी फोटो में ध्वनि अपनी बड़ी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं।
ध्वनि के इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक सब खूब प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं।
बता दें कि ध्वनि और यश काफी समय से एक-दूसरे के साथ हैं। ध्वनि कई बार यश के साथ फोटोज शेयर कर चुकी हैं।
कौन हैं यश
यश के बारे में बता दें कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए वह एसपोर्ट्स और टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। इसके अलावा वह फोटोग्राफर भी हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोनों की साथ में काफी फोटोज हैं।
ध्वनि के बारे में बता दें कि वह काफी टैलेंटेड सिंगर हैं। उन्हें 2019 में सॉन्ग वास्ते से पॉपुलैरिटी मिली थी। ध्वनि ने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने दिए हैं जैसे दिलबर, लेजा रे, दुनिया, साइको सैयां, नयन।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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