Dhurandhar 2 :आर माधवन पहले दिन 6 घंटे में बने थे अजय सान्याल, मेकअप आर्टिस्ट ने बताई ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी
आर माधवन ने धुरंधर और धुरंधर 2 में अजय सान्याल का किरदार निभाया है जो इतना परफेक्ट था कि सब हैरान हो गए। अब माधवन के ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी मेकअप आर्टिस्ट ने शेयर की है।
धुरंधर 2 द रिवेंज ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका ही मचा दिया है। फिल्म ने पहले 8 दिन में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। रणवीर सिंह की जहां बहुत तारीफ हो रही है, वहीं आर माधवन के लुक और एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया है। माधवन ने अजय सान्याल का किरदार निभाया जो हूबहू अजीत डोभाल के जैसे लग रहे हैं। अब बताते हैं आपको उनके लुक के पीछे की स्टोरी।
पहले दिन लगे थे मेकअप में 6 घंटे
दरअसल, प्रोस्थेटिक और ब्यूटी मेकअप आर्टिस्ट करणदीप सिंह ने सोशल मीडिया पर माधवन के धुरंधर लुक का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने बताया कि पहले दिन मेकअप को पूरा करने में 6 घंटे लगे थे। मेकअप पूरा होने के बाद जब उन्होंने माधवन को शीशे के सामने देखा तो वह अजीत डोभाल के काफी क्लोज लग रहे थे। लेकिन मैडी सर ने जू देखा तो वह हर छोटी डिटेल को ओबजर्व कर रहे थे। वह शीशे में खुद को देखते और फिर रेफ्रेंस फोटो को देखते बार-बार और कहा कि कुछ तो मिस है।
माधवन ने कैसे लुक को बनाया परफेक्ट
करणदीप ने आगे लिखा, 'मैडी सर ने ध्यान से देखा और फिर अपने थोड़े से लिप्स पतले किए और बूम....मैडी सर गायब हो गए और अजीत डोभाल का जन्म हो गया। उस मोमेंट ने मुझे दिखा दिया कि बतौर आर्टिस्ट वह कितना सोचते हैं। उनके साथ काम करना काफी सम्मान की बात है। मुझे लगता है अगर वह एक्टर नहीं होते तो वह पक्का साइंटिस्ट होते क्योंकि वह काफी इंटेलिजेंट हैं और क्राफ्ट को लेकर डेडिकेटेड भी।'
धुरंधर 2 का धमाका
धुरंधर 2 की बात करें तो इस फिल्म ने टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की लिस्ट में अभी ही 10वें नंबर पर जगह बना ली है जबकि अभी मूवी को रिलीज हुए 8 दिन ही हुए हैं। वहीं धुरंधर का पहला पार्ट तो चौथे नंबर पर है।
आदित्य के करियर की बड़ी फिल्म
आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर ने तो कमाल किया ही, लेकिन धुरंधर 2 का तूफान तो और तेजी से बढ़ रहा है। धुरंधर, आदित्य की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म है। पहली मूवी बतौर डायरेक्टर उनकी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसमें विकी कौशल लीड रोल में थे। उरी भी सुपरहिट थी।
धुरंधर 2 की कास्ट
धुरंधर 2 में रणवीर सिंह, आर माधवन के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और सारा अर्जुन हैं। पहले पार्ट में जहां अक्षय खन्ना थे, वहीं दूसरे पार्ट में वह नहीं थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।