Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडdhurandhr breaks record of bahubali 2 pathan and rrr in north America, became hightest grossing film
धुरंधर ने तोड़ा बाहुबली 2, RRR के नाम ये बड़ा रिकॉर्ड, इस देश में बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

धुरंधर ने तोड़ा बाहुबली 2, RRR के नाम ये बड़ा रिकॉर्ड, इस देश में बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

संक्षेप:

रणवीर की फिल्म धुरंधर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने बाहुबली 2 के नाम इस बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर हर दिन जबरदस्त कमाई कर पिछली फिल्मों के नाम रिकॉर्ड को तोड़ रही है।

Jan 14, 2026 04:19 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज के सवा महीने बाद तक नए रिकॉर्ड बना रही है। धुरंधर पहली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में नेट 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। इसके अलावा फिल्म वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में पिछली सबसे सफल फिल्मों की पीछे छोड़ चुकी है। अब फिल्म में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धुरंधर नार्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है।

धुरंधर ने तोडा बाहुबली 2 का ये रिकॉर्ड

ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बैन के बाद भी धुरंधर ने ओवरसीज़ में 32 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसमें से अधिकतर कमाई नॉर्थ अमेरिका से की गई है। ट्रेड सूत्रों के मुताबिक धुरंधर ने अमेरिका और कनाडा में मंगलवार तक 21 मिलियन डॉलर की कमाई की है। ये किसी भी भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड प्रभास और राणा दग्गुबाती की फिल्म बाहुबली 2 के नाम था। बाहुबली 2 ने 2017 में नॉर्थ अमेरिका में 20।7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। अब ये रिकॉर्ड रणवीर की फिल्म धुरंधर ने तोड़ दिया है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान में धुरंधर के गानों की धूम, शादी में शरारत गाने पर नाचीं महिलाएं
ये भी पढ़ें:जानिए 1000 करोड़ी फिल्मों KGF 2, जवान और धुरंधर में क्या है कॉमन?
धुरंधर

ये है फिल्मों की नॉर्थ अमेरिका में कमाई

नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में धुरंधर 21 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सबसे ऊपर है। फिर बाहुबली 2 है 20.7 मिलियन डॉलर के साथ। कल्कि 2898 AD ने 18.5 मिलियन डॉलर कमाए, शाहरुख खान की पठान के नाम 17।5 मिलियन डॉलर और, जवान के नाम 15.6 मिलियन डॉलर का कलेक्शन है। RRR 15.3 मिलियन डॉलर, पुष्पा 2 15.3 मिलियन डॉलर, रणबीर कपूर की एनिमल 14 मिलियन डॉलर और दंगल 12.4 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ बनी हुई है। धुरंधर ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar movie rrr Bahubali अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।