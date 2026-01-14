धुरंधर ने तोड़ा बाहुबली 2, RRR के नाम ये बड़ा रिकॉर्ड, इस देश में बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

संक्षेप: रणवीर की फिल्म धुरंधर ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म ने बाहुबली 2 के नाम इस बड़े रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर हर दिन जबरदस्त कमाई कर पिछली फिल्मों के नाम रिकॉर्ड को तोड़ रही है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज के सवा महीने बाद तक नए रिकॉर्ड बना रही है। धुरंधर पहली हिंदी फिल्म है जिसने भारत में नेट 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। इसके अलावा फिल्म वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में पिछली सबसे सफल फिल्मों की पीछे छोड़ चुकी है। अब फिल्म में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धुरंधर नार्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने बाहुबली 2 को भी पीछे छोड़ दिया है।

धुरंधर ने तोडा बाहुबली 2 का ये रिकॉर्ड ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बैन के बाद भी धुरंधर ने ओवरसीज़ में 32 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया है। इसमें से अधिकतर कमाई नॉर्थ अमेरिका से की गई है। ट्रेड सूत्रों के मुताबिक धुरंधर ने अमेरिका और कनाडा में मंगलवार तक 21 मिलियन डॉलर की कमाई की है। ये किसी भी भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड प्रभास और राणा दग्गुबाती की फिल्म बाहुबली 2 के नाम था। बाहुबली 2 ने 2017 में नॉर्थ अमेरिका में 20।7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। अब ये रिकॉर्ड रणवीर की फिल्म धुरंधर ने तोड़ दिया है।