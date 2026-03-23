धुरंधर 2 दो हफ्तों में ही खत्म कर देगी अपने पहले पार्ट का खेल? बॉक्स ऑफिस पर शुरू हुई इंट्रेस्टिंग जंग
धुरंधर 2 का पहला हफ्ता बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश के साथ खत्म हुआ। फिल्म की तुलना कई पिछली बड़ी फिल्मों से की जा रही है। इसमें धुरंधर का पहला पार्ट भी शामिल है। चेक करें दोनों फिल्मों का कलेक्शन।
धुरंधर 2 रिलीज हुए एक हफ्ता भी नहीं बीता और आदित्य धर की फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अब रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर द रिवेंज की कई मूवीज से तुलना हो रही है, जिसमें इसका पहला पार्ट भी शामिल है। हालांकि ये तुलना बेईमानी होगी क्योंकि धुरंधर के पहले पार्ट ने माउथ पब्लिसिटी के बाद धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ी थी। वहीं पार्ट 2 की हाइप पहले से थी और इसको शानदार ओपनिंग मिली। फिर भी चेक करते हैं धुरंधर वर्सस धुरंधर 2 के कुछ ट्रेंड्स।
क्या थी पहले पार्ट की 5 दिन कमाई
धुरंधर के पार्ट 1 ने पहले दिन भारत में 33.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इसकी नेट कमाई 28 करोड़ रुपये थी। इसके 14057 शोज चले थे। दूसरे दिन ग्रॉस कमाई बढ़कर 38.40 करोड़ रुपये हुई। तीसरे दिन ग्रॉस 51.60 करोड़, चौथे दिन ग्रॉस 27.90 करोड़ यह पहला मंडे था तो कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ। डे 5 पर 32.40 करोड़ रुपये कमाई हुई।
धुरंधर पहले पार्ट की कमाई
धुरंधर 2 का प्रिव्यू+ 4दिनों का कलेक्शन
धुरंधर 2 की बात करें तो रिलीज के पहले 18 मार्च को इसका प्रिव्यू शो चला। इसमें ही धुरंधर ने 43 करोड़ रुपये कमा लिए। रिलीवज वाले दिन 99.1 करोड़, दूसरे दिन 78.94 करोड़, तीसरे दिन 105 करोड़ और चौथे दिन 107 करोड़ रुपये कमाई हुई। पांचवें दिन तक धुरंधर 2 की कमाई इंडिया में ग्रॉस 541.97 करोड़ और वर्ल्डवाइड 691.32 करोड़ हो चुकी है। इंडिया का नेट कलेक्शन पांच दिनों में 454.12 करोड़ है। उम्मीद की जा रही है कि दो हफ्ते में ही यह फिल्म धुरंधर के पहले पार्ट का ऑल टाइम कलेक्शन पार कर लेगी।
धुरंधर 1 vs धुरंधर 2
धुरंधर 2 हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई है। जबकि पार्ट 1 हिंदी में ही रिलीज हुई थी। द रिवेंज को साउथ लैंग्वेजज से भी फायदा मिल रहा है। स्क्रीन्स की बात करें तो पहला पार्ट 3500 के आसपास स्क्रीन्स पर रिलीज हुआ था जबकि दूसरा पार्ट 6500 के करीब स्क्रीन्स पर रिलीज हुआ है। धुरंधर का वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन 1307.35 करोड़ है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि धुरंधर 2 इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो दो हफ्ते में ही पहले पार्ट के लाइफटाइम कलेक्शन को क्रॉस कर लेगी।
धुरंधर के इंट्रेस्टिंग रिकॉर्ड्स
धुरंधर 2 के पेड प्रिव्यू ने 43 करोड़ कमाए। भारत में किसी भी फिल्म के पेड प्रिव्यू का ये अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। फिल्म ने 3 दिनों में 500 करोड़ वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया, यह जवान-पठान से भी तेज है। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 49 मिनट है इसके बाद भी ऑक्युपेंसी 85% के आसपास है। फिल्म ने बैक टु बैक दो दिन (शनिवार, रविवार) 100 करोड़ रुपये कमाने का रिकॉर्ड भी धुरंधर 2 के नाम हो गया।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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