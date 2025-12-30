Hindustan Hindi News
Box Office: धुरंधर की वर्ल्डवाइड कमाई ने KGF 2-RRR को छोड़ा पीछे, बनी देश की सबसे बड़ी फिल्म

संक्षेप:

धुरंधर की वर्ल्डवाइड कमाई ने देश की सभी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। KGF 2, पुष्पा, 2 समेत राजामौली की RRR भी पिछड़ गई है। धुरंधर की आंधी साल 2026 में भी चलने वाली है। कहीं इक्कीस को ना बहा ले जाए।

Dec 30, 2025 09:54 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
आदित्य धर कीफिल्म धुरंधर दुनियाभर में शानदार कमाई कर रही है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त समेत तमाम एक्टर्स ने अपनी परफॉरमेंस से छाप छोड़ दी है। फिल्म ने भारत में 700 करोड़ से ज्यादा का धमाका कर दिया है। वहीं वर्ल्डवाइड 1,030.42 करोड़ की रिकॉर्डतोड़ कमाई की है। धुरंधर की आंधी के आगे पिछली कई बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड टूट गया है। धुरंधर से पहले इतनी कमाई किसी दूसरी फिल्म ने नहीं की है।

देश की सबसे बड़ी फिल्में धुरंधर ने छोड़ी पीछे

5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर ने अपने 26 वें दिन 9 करोड़ से अधिक की कमाई कर फिल्म का कुल कलेक्शन 710 करोड़ तक पहुंचा दिया है। वहीं वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1,030.42 करोड़ का कलेक्शन कर KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ दिया है। यश स्टारर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 859.7 करोड़ कमाए थे। इसके अलावा RRR 782.2 करोड़ और अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 800 करोड़ की कमाई के साथ बहुत पहले ही पीछे रह गई है। डायरेक्टर आदित्य धर के मुताबिक धुरंधर की आंधी 2026 में भी चलने वाली है।

धुरंधर

धुरंधर के आगे कार्तिक की फिल्म डूबी?

बता दें, धुरंधर के तूफान के आगे कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी 8 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाई है। वीकेंड पर 5 करोड़ से अधिक की कमाई की थी और अब वीक डेज में बस एकाध करोड़ ही जोड़ पार रही है। आज मंगलवार को फिल्म ने खबर लिखने तक सिर्फ 98 लाख रुपए कमाए हैं। फिल्म की कुल कमाई 26 करोड़ तक हुई है जबकि 100 से 150 करोड़ तक का बजट है। वहीं इस हफ्ते 1 जनवरी को अगस्त्य नंदा की इक्कीस आ रही है। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म धुरंधर को टक्कर दे पाएगी या नहीं, ये जानने का इंतजार हो रहा है।

