धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस में कंतारा चैप्टर1 को पछाड़ा, यह रिकॉर्ड किया अपने नाम

संक्षेप: धुरंधर फिल्म ने ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड भी अपना कमाल दिखा रखा है। फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कंतारा फिल्म को पछाड़ दिया है।

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड भी जबरदस्त कमाई कर रही है। हाल ही में भारत की ऑल टाइम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवीज की लिस्ट में शामिल होने के बाद अब वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ धुरंधर ने कंतारा चैप्टर 1 को पछाड़ दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंतारा को पछाड़ा सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 872.25 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा की वर्ल्डवाइड कलेक्शन थी ओवरऑल 852 करोड़। फिल्म अब 2025 में हाइस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन गई है।

भारत में कितने करोड़ कमा लिए वहीं डोमेस्टिकली फिल्म ने सोमवार को पहले के मुकाबले कम कमाई की है। सोमवार को धुरंधर ने 16 करोड़ कमाए और उस हिसाब से फिल्म ने 571 करोड़ कमा लिए हैं।

बता दें कि पहले सोमवार को फिल्म ने जहां 23.5 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 30 करोड़ कमाए थे।

भारत की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल इससे पहले फिल्म ने भारत में टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की लिस्ट में रणबीर कपूर की एनिमल को हटाकर 10वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है।

टॉप 10 की लिस्ट में केजीएफ चैप्टर 2, आरआर, कल्कि 2898 एडी, जवान, कंतारा चैप्टर 1, छावा और फिर स्त्री 2 हैं। वहीं 10वें पर धुरंधर।

अगले साल होगा दूसरा पार्ट रिलीज फिल्म धुरंधर की बात करें तो आदित्य धर की धुरंधर की बात करें तो फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और तबसे फिल्म एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है।