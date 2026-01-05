Dhurandhar Worldwide Box Office: फिल्म ने केजीएफ 2 को पछाड़कर बनाया नया रिकॉर्ड
आदित्य धर की धुरंधर फिल्म ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। अब मूवी ने सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को पछाड़ दिया है।
धुरंधर जबसे रिलीज हुई है तबसे कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर रही है। फिल्म ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्डवाइड भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने अब एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को पछाड़ दिया है।
केजीएफ चैप्टर 2 को पछाड़ा
धुरंधर ने 1200 करोड़ कमा लिए हैं वर्ल्डवाइड और इसकी के साथ इसने यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 को पछाड़कर 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है ऑल टाइम।
डोमेस्टिक कलेक्शन
धुरंधर के डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 5वें हफ्ते में 33 करोड़ कमा लिए हैं तो टोटल धुरंधर ने 772.25 करोड़ नेट और ग्रॉस 926.7 करोड़ की कमाई कर ली है।
इस फिल्म को है अभी पछाड़ना
अब धुरंधर का मकसद एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को पछाड़ना है। इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड टोटल 1230 करोड़ कमाए थे। हो सकता है आने वाले 1-2 दिन में धुरंधर इसे भी पछाड़ दे।
इन फिल्मों को भी चटाई धूल
बता दें कि धुरंधर की रिलीज के बाद कई बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में जैसे तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी और अवतार, इक्कीस रिलीज हुई हैं, लेकिन इसको कोई नहीं पछाड़ पाया है।
धुरंधर की स्टोरी
धुरंधर की बात करें तो इसमें एक पाकिस्तानी स्पाई की स्टोरी को दिखाया है जो पाकिस्तान में होता है। इसमें रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया है। इस स्पाई थ्रिलर फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी हैं।
इस फिल्म को लेकर इतना क्रेज है कि इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी और इस बार भी सभी वही किरदार साथ में नजर आएंगे जो पहले पार्ट में थे।
