Dhurandhar Worldwide Box Office: इस साउथ फिल्म को पछाड़ने में छूटे 'धुरंधर' के पसीने, जानें वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 27: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में रणवीर को एक्टिंग में अक्षय खन्ना बराबर की टक्कर देते नजर आए। अक्षय ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया है। 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रिदम पकड़ी कि फिल्म थमने का नाम ही नहीं ली। अब तक 'धुरंधर' ने कई फिल्मों के धुएं निकाल दिए हैं। वहीं, अब इसने वर्ल्डवाइड कलेक्शन में भी बवाल काट रखा है। अब ये फिल्म सिर्फ एक मूवी से पीछे है। आइए जानते हैं इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन?

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में क्या रहा हाल? आदित्य धर की मूवी 'धुरंधर' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। सैकनिल्क के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, 27वें दिन वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹1117.90 करोड़ रहा। 27वें दिन ओवरसीज कलेक्शन ₹250 करोड़ था। बुधवार को, नए साल की छुट्टी के कारण फिल्म के कलेक्शन में एक और उछाल देखा गया। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को 'धुरंधर' ने 11 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 723.25 करोड़ रुपये हो गया है। ये फिल्म हर दिन औसतन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है और फिल्म का यही कलेक्शन तो इसको इतना खास बनाता है। यह फिल्म भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड रिलीज और कुल मिलाकर दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसकी घरेलू कमाई अब पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन के बाद दूसरे नंबर पर है, जो 812 करोड़ रुपये नेट पर है।