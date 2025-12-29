Dhurandhar Worldwide Box Office: इन दो ब्लॉकबस्टर को धूल चटाकर आगे निकली 'धुरंधर', वर्ल्डवाइड कलेक्शन ने किया हैरान

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रिदम पकड़ी कि फिल्म थमने का नाम ही नहीं ली। अब तक 'धुरंधर' ने कई फिल्मों के धुएं निकाल दिए हैं। वहीं, अब रणवीर सिंह की इस फिल्म ने सारा समीकरण ही पलटकर रख दिया है। इसने कल्कि और पठान का खेल भी तमाम कर दिया।

Dec 29, 2025 10:46 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 24: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी धमाकेदार फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म में रणवीर सिंह की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन उनसे भी ज्यादा मूवी में अक्षय खन्ना ने अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता। 'धुरंधर' ने रिलीज के पहले दिन से ही ऐसी रिदम पकड़ी कि फिल्म थमने का नाम ही नहीं ली। अब तक 'धुरंधर' ने कई फिल्मों के धुएं निकाल दिए हैं। वहीं, अब रणवीर सिंह की इस फिल्म ने सारा समीकरण ही पलटकर रख दिया है। इसने कल्कि और पठान का खेल भी तमाम कर दिया।

भारत में 'धुरंधर' की कमाई

सबसे पहले बात करते हैं कि 'धुरंधर' ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा लिया। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस 22.25 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो बेहद शानदार रही है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 690.25 करोड़ रुपये हो गया है। ये फिल्म हर दिन औसतन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रही है और फिल्म का यही कलेक्शन तो इसको इतना खास बनाता है। वहीं, अब इस मूवी को भारत में 700 करोड़ रुपए तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।

वर्ल्डवाइड कलेक्शन में क्या रहा हाल?

अब आदित्य धर की मूवी 'धुरंधर' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। 'धुरंधर' ने रिलीज के 23 दिनों में भारत में ग्रॉस कलेक्शन 801.50 करोड़ रुपए का रहा था। यह नहीं, इसका ओवरसीज कलेक्शन 230 करोड़ रुपए का था। ऐसे में 'धुरंधर' का 23 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1031.50 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का 24 दिनों का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1064 करोड़ रुपए का हो गया है। इसी के साथ ही 'धुरंधर' ने 2 और बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। बता दें कि इसने शाहरुख खान की पठान फिल्म के वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1055 करोड़ रुपए और प्रभास की कल्कि के वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1042 करोड़ रुपए को पीछे छोड़ दिया है।

