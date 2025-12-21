Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Worldwide Box Office Collection Day 16 Ranveer Singh Movie to Touch 800 Crore
Worldwide Box Office: धुरंधर पहुंची ₹800 करोड़ के करीब, अब टूटेगा इन धांसू फिल्मों का रिकॉर्ड!

Worldwide Box Office: धुरंधर पहुंची ₹800 करोड़ के करीब, अब टूटेगा इन धांसू फिल्मों का रिकॉर्ड!

संक्षेप:

Dhurandhar Worldwide Box Office: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अब वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, जिसकी उम्मीद शायद फैंस को भी नहीं रही होगी।

Dec 21, 2025 12:00 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ क्लब में दाखिल होने जा रही है। अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बीते कई हफ्तों से धमाल मचा रही है, लेकिन अब हॉलीवुड मूवी 'अवतार - फायर एंड ऐश' की रिलीज के बाद से इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। बात 500 करोड़ क्लब की करें तो इसने जवान और स्त्री-2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की कमाई

'धुरंधर' ने शुरुआती 15 दिनों में Rs. 483 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। शनिवार को फिल्म की कमाई तीसरे शुक्रवार से ज्यादा रही और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ 50% से भी ऊपर गया। फिल्म की उस दिन की भारत में कमाई Rs. 33.50 करोड़ रुपये रही। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का 16वें दिन तक नेट कलेक्शन Rs. 516.50 करोड़ (Rs. 619.75 ग्रॉस कलेक्शन) हो गया। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर Rs. 500 करोड़ क्लब का हिस्सा बनने वाली 'धुरंधर' 7वीं हिंदी फिल्म बन गई है।

जल्द ही इन फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड

बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो 'धुरंधर' दूसरे वीकेंड में जहां फिल्म की कमाई का ग्राफ ऊपर जाता नजर आया था, वहीं तीसरे वीकेंड में कमाई का गणित गड़बड़ाता नजर आया। बावजूद इसके धुरंधर की 16वें दिन तक का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 785 करोड़ रुपये हो चुका है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो धुरंधर बड़ी आसानी से छावा (Rs. 807 करोड़) और कांतारा चैप्टर 1 (Rs. 852 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि अवतार की रिलीज के बाद भले ही धुरंधर की कमाई में गिरावट आई है, लेकिन बॉलीवुड की ऑडियंस का रुख अभी भी इसी फिल्म की तरफ है।

कब रिलीज होगा फिल्म का पार्ट-2?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' स्पाय थ्रिलर है। रणवीर सिंह एक सीक्रेट भारतीय एजेंट का किरदार निभा रहे हैं, संजय दत्त ने एक खूंखार पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है और अक्षय खन्ना एक बलूच गैंग्सटर का किरदार निभाते नजर आए हैं। करीब 250-300 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म को 3 भागों में बनाया गया है, जिसका दूसरा पार्ट 2026 में आने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:धर्मेंद्र वाले एपिसोड के चार्ज किए थे ₹20 लाख, मुमताज ने कहा- पैसा फेंको और…
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।