Worldwide Box Office: धुरंधर पहुंची ₹800 करोड़ के करीब, अब टूटेगा इन धांसू फिल्मों का रिकॉर्ड!

संक्षेप: Dhurandhar Worldwide Box Office: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अब वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, जिसकी उम्मीद शायद फैंस को भी नहीं रही होगी।

Dhurandhar Worldwide Box Office Collection: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ क्लब में दाखिल होने जा रही है। अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बीते कई हफ्तों से धमाल मचा रही है, लेकिन अब हॉलीवुड मूवी 'अवतार - फायर एंड ऐश' की रिलीज के बाद से इसकी कमाई में गिरावट दर्ज की गई है। बात 500 करोड़ क्लब की करें तो इसने जवान और स्त्री-2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर की कमाई 'धुरंधर' ने शुरुआती 15 दिनों में Rs. 483 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। शनिवार को फिल्म की कमाई तीसरे शुक्रवार से ज्यादा रही और घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई का ग्राफ 50% से भी ऊपर गया। फिल्म की उस दिन की भारत में कमाई Rs. 33.50 करोड़ रुपये रही। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का 16वें दिन तक नेट कलेक्शन Rs. 516.50 करोड़ (Rs. 619.75 ग्रॉस कलेक्शन) हो गया। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर Rs. 500 करोड़ क्लब का हिस्सा बनने वाली 'धुरंधर' 7वीं हिंदी फिल्म बन गई है।

जल्द ही इन फिल्मों का टूटेगा रिकॉर्ड बात वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो 'धुरंधर' दूसरे वीकेंड में जहां फिल्म की कमाई का ग्राफ ऊपर जाता नजर आया था, वहीं तीसरे वीकेंड में कमाई का गणित गड़बड़ाता नजर आया। बावजूद इसके धुरंधर की 16वें दिन तक का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 785 करोड़ रुपये हो चुका है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो धुरंधर बड़ी आसानी से छावा (Rs. 807 करोड़) और कांतारा चैप्टर 1 (Rs. 852 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बता दें कि अवतार की रिलीज के बाद भले ही धुरंधर की कमाई में गिरावट आई है, लेकिन बॉलीवुड की ऑडियंस का रुख अभी भी इसी फिल्म की तरफ है।