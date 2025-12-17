क्या बाहुबली 1 को पछाड़ देगी रणवीर सिंह की धुरंधर? सलमान खान की इस बंपर हिट को दे डाली मात

संक्षेप: रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म एक के बाद एक कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है। फिल्म ने मंगलवार को 30 करोड़ की कमाई की। भारत में फिल्म अबतक 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है।

रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। रणवीर सिहं की फिल्म हर बीतते दिन के साथ कई फिल्मों को पीछे छोड़ती जा रही है। भारत में रणवीर सिंह की फिल्म ने 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सिर्फ 12 दिन में फिल्म ने ये कमाल किया है। रणवीर सिंह की फिल्म ने वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में सलमान खान की सुल्तान को पीछे छोड़ दिया है।

भारत में 12 दिन में कमाए इतने करोड़ sacnilk.com की मानें तो फिल्म ने दूसरे सोमवार को 30.5 करोड़ की कमाई की। वहीं, मंगलवार को दूसरे मंगलवार यानी 12वें दिन पर 30 करोड़ की कमाई की। फिल्म ने 12 दिन में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 411.25 करोड़ की कमाई कर ली है।

धुरंधर अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली 7वीं हिंदी फिल्म बन गई है। कहा जा रहा है कि रणवीर सिंह की धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500-600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है।

इन फिल्मों को छोड़ा पीछे दुनियाभर में धुरंधर ने पहले 12 दिन में 16 मिलियन डॉलर की कमाई की है, जिसमें से आधी कमाई पिछले पांच दिनों में हुई है। इस तरह धुरंधर की दुनियाभर में 639 करोड़ की कमाई हो गई है। मंगलवार को धुरंधर ने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कमाई के लाइफटाइम कलेक्शन तो पीछे छोड़ दियाहै। फिल्म ने लियो (605 करोड़), जेलर (607 करोड़) और सलमान खान की सुल्तान (622 करोड़) को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। अगर रणवीर सिंह की धुरंधर इसी तरह से कमाई करती रही तो आनेवाले कुछ दिनों में फिल्म बाहुबली 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ देगी।