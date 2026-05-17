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‘धुरंधर 2’ के OTT पर आने से पहले TV पर आएगी धुरंधर, जानें कब और कहां देख पाएंगे रणवीर सिंह की फिल्म

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar on TV: रणवीर सिंह की धुरंधर जो पिछले साल रिलीज हुई थी, अब टीवी पर धमाका करने को तैयार है। अगर आपने अभी तक धुरंधर नहीं देखी है तो टीवी पर इसे बिल्कुल भी मिस न करें। आइए जानते हैं कब और कहां देख सकेंगे रणवीर सिंह की फिल्म?

‘धुरंधर 2’ के OTT पर आने से पहले TV पर आएगी धुरंधर, जानें कब और कहां देख पाएंगे रणवीर सिंह की फिल्म

आदित्य धर की फिल्म धुरंधर और धुरंधर: द रिवेंज हिंदी सिनेमा की हाल ही सालों में रिलीज हुई सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई हैं। एक तरफ जहां रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ओटीटी पर आने वाली है। वहीं, दूसरी तरफ, फिल्म का पहले पार्ट का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर भी होने जा रहा है। रणवीर सिंह की फिल्म का पहला पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अब आपके पास इसे टीवी पर देखने का मौका है। रणवीर सिंह की फिल्म का हिंदी वर्ल्ड प्रीमियर 30 मई को होगा। वहीं, रीजनल भाषाओं में फिल्म 31 मई को आएगी।

कब और कहां आएगी रणवीर सिंह की फिल्म?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर पार्ट 1 30 मई शाम को 7 बजे हिंदी भाषा में स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड 2 और कलर्स सिनेप्लेक्स पर प्रीमियर होगी। वहीं, रीजनल भाषा में ये फिल्म 31 मई को प्रीमियर होगी। फिल्म रीजनल चैनल्स स्टार मां, एसियानेट और कलर्स कन्नड़ पर दोपहर ढाई बजे प्रीमियर होगी।

कितनी भाषाओं में रिलीज हुई थी धुरंधर?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज हुई थी। धुरंधर 2 भी इन पांच भाषाओं में रिलीज हुई थी। धुरंधर पार्ट 1 पिछले साल (2025) 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी।

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नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है धुरंधर

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। वहीं, नेटफ्लिक्स पर फिल्म के सबटाइटल्स इंटरनेशनल भाषाओं में भी मौजूद हैं। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 8.3 है।

धुरंधर 2 के ओटीटी पर आने का क्या है अपडेट?

धुरंधर: द रिवेंज का रॉ और अनदेखा वर्जन भारत में 4 जून को शाम 7 बजे जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर होगा। जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज होगी। जियो हॉटस्टार पर इस फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 52 मिनट का होगा। सिनेमाघऱों में पार्ट 2 का रनटाइम 3 घंटे 49 मिनट का था।

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रणवीर सिंह की फिल्म का कलेक्शन

धुरंधर पार्ट 1 ने भारत में 845 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। वहीं, फिल्म ने दुनियाभर में 1325 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, धुरंधर: द रिवेंज की बात करें तो फिल्म ने भारत में 59 दिनों में 1,145 करोड़ के आसपास की कमाई कर ली है।

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धुरंधर पार्ट 1 की कास्ट

धुरंधर पार्ट 1 में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, मानव गोहिल, आर माधवन, गौरव गेरा और सौम्या टंडन जैसे कलाकार नजर आए हैं। पहले पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार हम्जा अली की पाकिस्तान में एंट्री और कैसे वो अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की गैंग में घुसता है ये दिखाया गया है। रहमान डकैत पाकिस्तान के ल्यारी का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। इस पार्ट में अक्षय खन्ना की जमकर सराहना हुई थी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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