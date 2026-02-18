नेटफ्लिक्स की 9 एपिसोड की सीरीज थी धुरंधर, रणवीर सिंह पर पैसा लगाने से डर रहे थे मेकर्स?
बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली धुरंधर को पहले 9 एपिसोड को नेटफ्लिक्स सीरीज के रूप में बनाया जा रहा था। रणवीर स्टारर प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाने से पहले हिचकिचा रहे थे मेकर्स।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका किया था। फिल्म की कमाई ने दूसरी बड़ी फिल्मों के नंबर्स हिला दिए। अब ऑडियंस धुरंधर 2 के थिएटर तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं पहले धुरंधर 9 एपिसोड की नेटफ्लिक्स सीरीज बनने वाली थी। सेक्रेड गेम्स के बाद नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी थ्रिलर की तलाश थी जो वैसा ही धमाका कर सके। धुरंधर की कहानी उसमे फिट बैठ रही थी।
वेब सीरीज थी धुरंधर?
M9 न्यूज के अनुसार धुरंधर कभी भी थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म नहीं थी। बल्कि इसे 45 मिनट के 9 एपिसोड में बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट को फंत देने के लिए जियो स्टूडियो हिचकिचा रहा था। उसकी बड़ी वजह रणवीर सिंह पिछली फिल्मों की बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने इस प्रोजेक्ट को सीरीज में बनाने का ऑफर दिया। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स को बेचकर बजट की वसूली करना था। नेटफ्लिक्स भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था।
रणवीर चाहते थे धुरंधर पर बने फिल्म
M9 न्यूज के सूत्र के दावे के अनुसार वो रणवीर सिंह थे जिन्होंने जोर दिया कि प्रोजेक्ट को थिएटर पर लाया जाए। प्रोड्यूसर ने बाद में इस प्रोजेक्ट को फिल्म का रूप दिया और जो थिएटर पर हुआ उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए रणवीर ने कम फीस ली थी। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग में भी उनका कोई रोल नहीं था। यही वजह है कि पहले धुरंधर की कहानी 9 एपिसोड की सीरीज समझ कर लिखी गई थी। अब आधी कहानी दूसरे पार्ट में रिलीज हो रही है। इसके अलावा पहले पार्ट को मिले रिस्पॉन्स के बाद कुछ नई सीन शूट किए गए हैं जिससे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके अलावा एकाध गाने भी शूट किए गए हैं जो अलग फील देने वाले हैं।
क्लैश से एक फिल्म को तगड़ा नुकसान
बता दें, धुरंधर के बाद धुरंधर 2 का धमाका तय माना जा रहा है। फिल्म क्रिटिक्स ट्रेड एनालिस्ट ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि दूसरा पार्ट मेकर्स को जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है। इसी दिन यश स्टारर फुइल्म टॉक्सिक भी आ रही है। दोनों फिल्मों के क्लैश से एक को भारी नुकसान होने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 600 करोड़ में बन रही फिल्म टॉक्सिक को नॉर्थ इंडिया में कम स्क्रीन मिलने की उम्मीद जताई गई है। इससे फिल्म के बिजनेस पर भारी असर पड़ने वाला है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
