बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा कायम, रविवार को द राजा साब से ज्यादा की कमाई
Box Office Collection: धुरंधर को रिलीज हुए 45 दिन हो गए हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अभी भी रणवीर की फिल्म का जलवा कायम हैं। वहीं, 10 दिन पहले रिलीज हुई द राजा साब का दम निकल गया है। रविवार को रणवीर सिंह की फिल्म ने प्रभास की फिल्म से ज्यादा कमाई की।
द राजा साब का जादू बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाया है। 10 दिन पहले रिलीज हुई प्रभास की फिल्म ने 45 दिन पहले रिलीज हुई रणवीर सिंह की धुरंधर से रविवार को कम कमाई की है। 5 दिसंबर को रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज हुई थी। अब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा कायम है। रणवीर सिंह की फिल्म ने आज यानी 45वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 3.36 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है। वहीं, द राजा साब ने आज 1.94 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की है।
द राजा साब की कमाई
sacnilk.com की मानें तो द राजा साब ने आज यानी 10वें दिन 1.94 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म का अबतक का भारत में टोटल नेट कलेक्शन 138.69 करोड़ हो गया है। 9वें दिन की बात करें तो फिल्म ने तेलुगु भाषा में 2.53 करोड़, हिंदी में 45 लाख, तमिल में 1 लाख और कन्नड़ में 1 लाख की कमाई की थी।
|द राजा साब
|कितनी हुई कमाई
|डे 1
|53.75 करोड़
|डे 2
|26 करोड़
|डे 3
|19.1 करोड़
|डे 4
|6.6 करोड़
|डे 5
|4.8 करोड़
|डे 6
|5.35 करोड़
|डे 7
|5.5 करोड़
|डे 8
|3.5 करोड़
|डे 9
|3 करोड़
|डे 10
|1.94 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट)
रणवीर सिंह की धुरंधर की वीकेंड की कमाई
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का भारत में नेट कलेक्शन 824.71 करोड़ की कमाई की है। रविवार को फिल्म ने 3.36 करोड़ (अर्ली), शनिवार को 3 करोड़ और शुक्रवार को 1.75 करोड़ की कमाई की थी।
धुरंधर के 6 हफ्तों की कमाई
धुरंधर ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़, चौथे हफ्ते में 106.5 करोड़, 5वें हफ्ते में 51.25 करोड़ और छठे हफ्ते 26.35 करोड़ की कमाई की थी। धुरंधर के पहले पार्ट के कमाल के बीच फैंस को बेसब्री से फिल्म के अगले पार्ट का इंतजार है। धुरंधर पार्ट 2 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।