Dhurandhar vs Border 2: सनी देओल की फिल्म ने 4 दिनों की कमाई से रणवीर को छोड़ा पीछे, शानदार कमाई

संक्षेप: हाल में रिलीज हुई बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में ही धमाका कर दिया था। फिल्म ने अपने पहले चार दिनों में की गई कमाई से धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। देखिए दोनों फिल्मों का कलेक्शन।

धुरंधर की धूम के बाद अब बॉर्डर 2 का तूफान आ गया है। सनी देओल स्टारर फिल्म के शुरुआती 4 दिनों में ही अंदाजा लग गया है कि बॉर्डर 2 भी धुरंधर की तरह कमाल करने वाली है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के साथ अपनी पकड़ तगड़ी बना ली है। 30 करोड़ के साथ ओपनिंग करने वाली बॉर्डर 2 ने अपने पहले सोमवार को 59 करोड़ की कमाई कर हैरान कर दिया है। कई मामलों में तो फिल्म ने धुरंधर को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, बॉर्डर 2 को 26 जनवरी का जबरदस्त फायदा मिला है।

बॉर्डर 2 और धुरंधर के शुरुआती चार बॉर्डर 2 और धुरंधर के शुरुआती चार दिनों की कमाई की तुलना करें तो सनी देओल का स्टारडम रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना पर भारी पड़ता दिख रहा है। Sacnilk के अनुसार बॉर्डर 2 ने अपने पहले सोमवार को 59 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म को 26 जनवरी की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिला है। धुरंधर नॉन हॉलिडे वाले दिन 23 करोड़ की कमाई कर पाई थी।

देखिए धुरंधर और बॉर्डर 2 के पहले चार दिन की कमाई का आंकड़ा इस टेबल के जरिए-

फिल्में रिलीज वाले दिन (1st Day) दूसरा दिन तीसरा दिन चौथा दिन कुल धुरंधर 28 करोड़ 32 करोड़ करोड़ 43 करोड़ 23.25 करोड़ 126.5 करोड़ बॉर्डर 2 30 करोड़ 36.5 करोड़ 54 करोड़ 59 करोड़ 180 करोड़





धुरंधर का धमाका

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर ने अपने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ की कमाई की थी। देश भर में फिल्म ने अपने 52 दिनों में 833 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। दुनियाभर में 1200 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।



बॉर्डर 2 से उम्मीदें

दूसरी तरफ हाल में रिलीज बॉर्डर 2 है। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। फिल्म ने 30 करोड़ के साथ शुरुआत की जो सभी एक्टर्स की पिछली फिल्मों से बड़ी ओपनिंग थी। अब आने वाले दिनों में बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 पर 275 करोड़ का मोटा बजट खर्च हुआ है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि फिल्म भारत में 600 करोड़ का बिजनेस कर सकती है।

ऑडियंस से मिल रहा है प्यार 1997 में आई बॉर्डर के बाद अब बॉर्डर 2 भी ऑडियंस को पसंद आ रही है। वॉर पर बेस्ड फिल्म की कहानी ऑडियंस को पसंद आ रही है। शानदार प्रतिक्रिया के बाद फिल्म के वीक डेज वाले कलेक्शन पर नजर टिकी हुई है।