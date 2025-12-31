Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडDhurandhar Villain Rehman Dakait Laal Kothi Was Not Set Its Real Building in Amritsar Punjab
धुरंधर में जिसे दिखाया रहमान डकैत की हवेली, जानिए कहां है 48 साल पुरानी यह कोठी, क्यों है खास

धुरंधर में जिसे दिखाया रहमान डकैत की हवेली, जानिए कहां है 48 साल पुरानी यह कोठी, क्यों है खास

संक्षेप:

फिल्म धुरंधर में जिसे रहमान डकैत की हवेली दिखाया गया है, वो इमारत असलियत में मौजूद है। जी हां, यह कोई आर्टिफिशियल सेट नहीं था। बल्कि एक ऐतिहासिक इमारत है जो दशकों पुरानी है।

Dec 31, 2025 11:53 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फिल्म 'धुरंधर' के विलेन रहमान डकैत की सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा रही। अक्षय खन्ना ने इस किरदार में जान फूंक दी, तो वहीं मेकर्स ने हर छोड़ी बड़ी चीज पर बहुत बारीकी से काम किया। फिल्म में रहमान डकैत की हवेली पर भी शायद आपका ध्यान गया हो, जिसके अंदर और बाहर कई सीन शूट किए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में जिसे रहमान डकैत की हवेली दिखाया गया है, वो कोई सेट नहीं है बल्कि पंजाब में मौजूद एक ऐतिहासिक इमारत है। रीयल लाइफ में लोग इसे 'लाल कोठी' कहते हैं। क्या है इस लाल कोठी का इतिहास और क्या है इसकी खासियत? चलिए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कहां मौजूद है रहमान डकैत की हवेली?

लाल कोठी पंजाब के अमृतसर में मौजूद है, जिसे फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत की हवेली दिखाया गया है। क्योंकि इस इमारत का रंग लाल है, इसलिए इसका नाम भी लाल कोठी ही पड़ गया। इस कोठी का इतिहास बताते हुए गांधी आश्रम के असिस्टेंट सेक्रेटरी बलविंदर सिंह ने बीबीसी हिंदी को बताया, "इसे गांधी आश्रम संस्था ने 1977-1978 के आसपास 7 लाख रुपये में खरीदा था। उसके बाद से कई फिल्मों वाले यहां पर शूटिंग करने आते हैं। कई लोग प्री-वेडिंग शूट करने के लिए यहां आते हैं।"

क्या है इस लाल कोठी की खासियत?

रिपोर्ट के मुताबिक गांधी आश्रम की इस इमारत में खादी का सामान भी बनता है। लाल कोठी को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। लाल कोठी के केयर टेकर बीआर यादव ने इसके बारे में बताया कि यह अंदर से आपस में जुड़ी हुई है। यानि अगर एक बार आप इस कोठी के भीतर खुद गए, तो इसके किसी भी दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप भीतर से ही इसके किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसे इस तरह बनाया गया है कि इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया।

धुरंधर के सीन्स की कोठी में शूटिंग

फिल्म में अक्षय खन्ना का बाबू डकैत को मारने से पहले अपनी हवेली की दहलीज पर बैठकर बच्चों को खेलते देखना। आईएसआई के साथ नकली नोटों वाली डील क्रैक करके घर लौटना और हमजा के साथ बात करने समेत कई सीन्स थे जिनकी शूटिंग इसी कोठी में की गई थी। ज्यादातर लोगों को यह किसी खूबसूरत सेट जैसा लगा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा था कि यह खूबसूरत इमारत असल में मौजूद हो सकती है?

ये भी पढ़ें:सांपों के पुराना है ईशा सिंह का रिश्ता, बोलीं- बचपन से मेरे साथ सांपों को लेकर..
ये भी पढ़ें:अनु मलिक ने मांगा 'बॉर्डर-2' में क्रेडिट, कहा- ..क्योंकि यह गाना मैंने ही बनाया
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।