धुरंधर में जिसे दिखाया रहमान डकैत की हवेली, जानिए कहां है 48 साल पुरानी यह कोठी, क्यों है खास

संक्षेप: फिल्म धुरंधर में जिसे रहमान डकैत की हवेली दिखाया गया है, वो इमारत असलियत में मौजूद है। जी हां, यह कोई आर्टिफिशियल सेट नहीं था। बल्कि एक ऐतिहासिक इमारत है जो दशकों पुरानी है।

फिल्म 'धुरंधर' के विलेन रहमान डकैत की सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक चर्चा रही। अक्षय खन्ना ने इस किरदार में जान फूंक दी, तो वहीं मेकर्स ने हर छोड़ी बड़ी चीज पर बहुत बारीकी से काम किया। फिल्म में रहमान डकैत की हवेली पर भी शायद आपका ध्यान गया हो, जिसके अंदर और बाहर कई सीन शूट किए गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में जिसे रहमान डकैत की हवेली दिखाया गया है, वो कोई सेट नहीं है बल्कि पंजाब में मौजूद एक ऐतिहासिक इमारत है। रीयल लाइफ में लोग इसे 'लाल कोठी' कहते हैं। क्या है इस लाल कोठी का इतिहास और क्या है इसकी खासियत? चलिए जानते हैं।

कहां मौजूद है रहमान डकैत की हवेली? लाल कोठी पंजाब के अमृतसर में मौजूद है, जिसे फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत की हवेली दिखाया गया है। क्योंकि इस इमारत का रंग लाल है, इसलिए इसका नाम भी लाल कोठी ही पड़ गया। इस कोठी का इतिहास बताते हुए गांधी आश्रम के असिस्टेंट सेक्रेटरी बलविंदर सिंह ने बीबीसी हिंदी को बताया, "इसे गांधी आश्रम संस्था ने 1977-1978 के आसपास 7 लाख रुपये में खरीदा था। उसके बाद से कई फिल्मों वाले यहां पर शूटिंग करने आते हैं। कई लोग प्री-वेडिंग शूट करने के लिए यहां आते हैं।"

क्या है इस लाल कोठी की खासियत? रिपोर्ट के मुताबिक गांधी आश्रम की इस इमारत में खादी का सामान भी बनता है। लाल कोठी को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। लाल कोठी के केयर टेकर बीआर यादव ने इसके बारे में बताया कि यह अंदर से आपस में जुड़ी हुई है। यानि अगर एक बार आप इस कोठी के भीतर खुद गए, तो इसके किसी भी दूसरे हिस्से में जाने के लिए आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप भीतर से ही इसके किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ इसे इस तरह बनाया गया है कि इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया।