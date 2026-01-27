धुरंधर ने पलटा बॉर्डर 2 का गणित, वीकेंड पर खींचे दर्शक; 53वें दिन 1000 करोड़ ग्रॉसर क्लब में एंट्री
Dhurandhar Box Office 53 Days: धुरंधर भारत की कमाई में 1000 करोड़ ग्रॉस क्लब की मेंबर बन चुकी है। मजेदार बात ये है कि बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद भी वीकेंड पर इसके कलेक्शन में गिरकर इजाफा हुआ।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर अपने तूफानी थिएटर रन के लिए लंबे समय तक याद की जाएगी। मूवी ओटीटी पर आने वाली है, साथ में बॉर्डर 2 जैसी फिल्म चल रही है, इसके बाद भी इसकी कमाई में उछाल देखा जा रहा है। फिल्म थिएटर में 50 से ज्यादा दिन पूरे कर चुकी है। इसकी कमाई 1 करोड़ से नीचे पहुंचने के बाद फिर से 1 करोड़ पार पहुंच गई। बॉर्डर 2 के थिएटर्स में होने के बाद भी धुरंधर को 26 जनवरी वाले लंबे वीकेंड का फायदा मिला। 53 दिनों में धुरंधर के भारत में ग्रॉस 1000 करोड़ रुपये कमाने की रिपोर्ट्स हैं।
बॉर्डर 2 से नहीं पस्त हुए हौसले
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर को थिएटर्स में 7 सप्ताह पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने जबरदस्त कमाई की। बॉर्डर 2 रिलीज होने के बाद 50वें दिन पहली बार ऐसा हुआ जब धुरंधर ने सिर्फ 55 लाख रुपये के आसपास कमाई की। एक बार को लगने लगा कि अब धुरंधर का क्रेज खत्म हो गया। वजह यह भी है कि मूवी 30 जनवरी को ओटीटी पर रिलीज हो रही है तो कई दर्शक घर पर देखने की तैयारी में भी हैं। हालांकि 51वें दिन ही धुरंधर ने सारे गणित फेल कर दिए और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपये कमा लिए। 52वें दिन रविवार को फिल्म का कलेक्शन और बढ़ गया और इसके खाते में करीब 1.35 करोड़ रुपये आए।
1000 करोड़ ग्रॉस क्लब में एंट्री
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 1000 करोड़ ग्रॉस इंडिया क्लब में दाखिल हो चुकी है। इसमें बाहुबली 1417 करोड़ की कमाई के साथ नंबर 1 पर है। सिंगल लैंग्वेज (हिंदी) की बात करें तो धुरंधर 53 दिनों में भारत में 1000 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाकर टॉपर बन चुकी है। वहीं नेट डोमेस्टिक कमाई की बात करें तो यह 833.50 करोड़ है। 53वें दिन का पूरा डेटा अभी नहीं आ पाया है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 890+ करोड़ के आसपास है।
|फिल्म
|भारत में ग्रॉस कलेक्शन
|वर्डिक्ट
|पुष्पा 2: द रूल
|1471.1 करोड़
|ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर
|बाहुबली 2: द कन्क्लूजन
|1417 करोड़
|ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर
|केजीएफ चैप्टर 2
|1001 करोड़
|ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर
|धुरंधर
|1000 करोड़* (थिएटर्स में है)
|ऑल टाइम ब्लॉक बस्टर
धुरंधर ओटीटी और पार्ट 2 को लेकर एक्साइटमेंट
धुरंधर मूवी नेटफ्लिक्स पर 30 जनवरी से देखी जा सकेगी। इसके ओटीटी वर्जन को लेकर भी लोगों में एक्साइटमेंट है। माना जा रहा है कि इसका एडिटेड पार्ट ओटीटी में देखा सकता है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। वहीं धुरंधर का पार्ट 2 मार्च 19 को रिलीज हो रहा है। दर्शक पहले पार्ट के आने के बाद से ही इसके सीक्वल का इंतजार कर रहे हैं।
डिसक्लेमर: यह डेटा Sacnilk और ट्रेड एक्सपर्ट्स के डेटा से बनाई गई है। धुरंधर अभी थिएटर में है इसलिए फाइनल आंकड़े बदल सकते हैं। ऑफिशियल डेटा जारी होना बाकी है।
