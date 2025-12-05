रणवीर सिंह की धुरंधर होगी ब्लॉकबस्टर? सोशल मीडिया ने सुनाया अपना फैसला
Dhurandhar X Review Out: रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के साथ ही फिल्म को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पॉन्स मिला है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म का रणवीर सिंह के फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की फिल्म को सोशल मीडिया पर शानदार रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। अगर आप रणवीर सिंह की धुरंधर देखना का प्लान कर रहे हैं, तो जाने से पहले एक बार सोशल मीडिया के रिव्यूज जरूर पढ़ लें।
मस्ट वॉच है रणवीर सिंह की धुरंधर
सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की फिल्म को लोग मस्ट वॉच बता रहे हैं। लोग इस फिल्म को रणवीर सिंह की सबसे बेहतरीन फिल्म बता रहे हैं। रणवीर सिंह की इस फिल्म को लेकर एक यूजर ने लिखा- पूरा पैसा वसूल! रणवीर सिंह ने आग लगा दी। फिल्म का एक्शन वाइल्ड है। फिल्म एक मास एंटरटेनमेंट है। सुनामी अपने रास्ते में है। एक ने लिखा- धुरंधर ब्लॉकबस्टर होगी। बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने से फिल्म को कोई नहीं रोक सकता है।
आखरी तक बांधे रहती है धुरंधर
एक दूसरे यूजर ने लिखा- धुरंधर आखरी तक आपको बांधे रखती है। एक्टर माधवन शानदार हैं फिल्म में। रणवीर सिंह की प्रेजेंस स्क्रीन पर छाई रही। एक ने लिखा- पहला पार्ट फिल्म का दो घंटे लंबा है, लेकिन कहीं भी बोरियत नहीं होती है। हर एक सीन देखने लायक है। समझ नहीं आ रहा है कि फिल्म को लेकर इतनी निगेटिविटी क्यों बनाई जा रही थी।
फिल्म में नजर आए ये सितारे
रणवीर सिंह की फिल्म में सारा अर्जुन, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे कालाकार नजर आए हैं। सोशल मीडिया यूजर्स अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन की परफॉर्मेंस से भी काफी खुश नजर आ रहे हैं।
दो पार्ट में रिलीज होगी फिल्म
फिल्म की कहानी एक भारतीय खुफिया एजेंट के इर्दगिर्द घूमती है। इस फिल्म में भारत-पाकिस्तान वाला एंगल है। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का पहला पार्ट अभी रिलीज हुआ है। इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया जाना है। फिल्म का अगला पार्ट साल 2026 में रिलीज होगा।
