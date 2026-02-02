Hindustan Hindi News
धुरंधर: पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर भी नंबर 1, बैन के बाद धड़ल्ले से देख रहे पड़ोसी; टॉप 10 में 7 भारत कीं

संक्षेप:

Dhurandhar On Netflix Pakistan: पाकिस्तान के दर्शक अब चैन से धुरंधर देख रहे हैं और कई लोगों ने फिल्म की तारीफ की है। फिल्म वहां नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंड कर रही है और यूके के दर्शक लिख रहे हैं कि वहां टॉप 10 में छठें नंबर पर है।

Feb 02, 2026 12:15 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर फिल्म नेटफ्लिक्स पर वर्ल्डवाइड रिलीज हो चुकी है। भारत में यह नंबर 1 ट्रेंड कर रही है साथ ही पाकिस्तान में भी धड़ल्ले से धुरंधर देखी जा रही है। पाकिस्तान में भी धुरंधर नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तानी दर्शकों को धुरंधर काफी पसंद आई और कई लोग यह नहीं समझ पा रहे कि फिल्म पर आखिर इतना विवाद क्यों था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के लोग फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।

नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही धुरंधर

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों जगह नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। भारत के लोग थिएटर में देखने के बाद फिर से फिल्म देखकर बारीकियां पकड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में लोग अब चैन से फिल्म देखकर इसका मजा ले रहे हैं। बता दें कि फिल्म की रिलीज पाकिस्तान में बैन थी। नेटफ्लिक्स पाकिस्तान की ट्रेंडिंग लिस्ट सोशल मीडिया पर देखी जा सकती है। इसमें धुरंधर नंबर 1 पर है।

पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स टॉप 10

1.धुरंधर

2.तेरे इश्क में

3.हक

4.द बिग फेक

5.दे दे प्यार दे 2

6.मर्दानी 2

7.द आरआईपी

8.मर्दानी

9.96 मिनट्स

10.जॉली एलएलबी

(Credit: flixpatrol)

पाकिस्तान में टॉप रैकिंग

पाकिस्तान में वीक 5 की टॉप रैकिंग फिल्मों की लिस्ट में 26 से 30 जनवरी तक तेरे इश्क में फिल्म थी। 31 जनवरी के बाद से धुरंधर टॉपर है।

पाकिस्तान में की जा रही पसंद

पाकिस्तानी दर्शक रेडिट पर फिल्म की तारीफ लिख रहे हैं। एक ने कमेंट किया है, एक पाकिस्तानी होने के नाते कह रहा हूं कि धुरंधर अब तक की मेरी देखी बेस्ट बॉलीवुड मूवी है। पहली बार कोई फिल्म ऐसी बनी है जिसमें असली रिसर्च की गई है और जबरदस्ती का 'आदाब जनाब' और पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए काजल, टोपी और बनियान का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दर्शक ने क्राइम का पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियों से लिंक दिखाने पर भी आभार व्यक्त किया है। यूजर ने लिखा है, मैं नाम नहीं लूंगा आप लोगो ने फिल्म में जिक्र कर ही दिया है और उनका पर्दाफाश किया है। साथ में दरख्वास्त की है कि चौधरी असलम को नेगेटिव ना दिखाएं वह बुरे इंसान नहीं थे।

यूके में भी मिल रहा प्यार

एक और ने लिखा है, मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे धुरंधर पसंद आई। रेडिट पर ही एक यूके के दर्शक का कमेंट है। उसने लिखा है कि टॉप 10 फिल्मों में यूके में धुरंधर नंबर 6 पर है और पसंद की जा रही है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Dhurandhar

