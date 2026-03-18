Dhurandhar 2:‘धुरंधर’ के मुक्का बोले- आप ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना को…
Dhurandhar The Revenge: ‘धुरंधर द रिवेंज’ आज शाम को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का म्यूजिक एल्बम यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं एडवांस बुकिंग में फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है।
Dhurandhar The Revenge: ‘धुरंधर’ के सुपरहिट होने के बाद आज सिनेमाघरों में ‘धुरंधर 2’ रिलीज होने जा रही है। जब ‘धुरंधर’ आई थी तब रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना वायरल हुए थे। लोगों को अक्षय खन्ना का किरदार (रहमान डकैत) और उनका डांस बहुत पसंद आया था। ऐसे में लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना हैं या नहीं, क्योंकि ‘धुरंधर’ के अंत में उनके किरदार की मौत हो गई थी।
क्या बोले मुक्का और शकील?
फिल्म में मुक्का और शकील का किरदार निभाने वाले एक्टर्स रजत और विक्रम ने इस सवाल का जवाब दिया है। फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में रजत अरोड़ा ने कहा, ‘आप ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना को जरूर देखेंगे, लेकिन फ्लैशबैक में नहीं। वो सीन में दिखाया जाएगा कि वो सीन क्यों हुआ था तब वो थे। बस दोनों को कनेक्ट करने के लिए उनके कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, लेकिन वो फिल्म में नहीं है।’
‘धुरंधर’ से ज्यादा ग्रांड है ‘धुरंधर 2’
वहीं विक्रम भांबरी ने कहा, ‘अब तक आपने ये देखा… उसमें दिखेंगे रहमान भाई।’ इसके अलावा, रजत और विक्रम ने बताया कि ‘धुरंधर द रिवेंज’, ‘धुरंधर’ से ज्यादा ग्रांड होने वाली है। ‘धुरंधर द रिवेंज’ में बहुत सारे मजेदार गाने सुनने को मिलेंगे, इमोशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक्शन नेक्स्ट लेवल पर होंगे।
‘धुरंधर 2’ एडवांस बुकिंग
18 मार्च (पेड प्रिव्यू): फिल्म ने 18 मार्च के शोज के लिए 44.25 करोड़ रुपये की जबरदस्त एडवांस बुकिंग कर सबको चौंका दिया है।
19 मार्च (डे 1): पहले दिन के अब तक 7 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं, जिससे 33.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन पहले ही सुरक्षित हो गया है।
ग्लोबल मार्केट: भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। केवल वीकेंड की एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट से 75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बटोर ली है।
‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस
एक्सपर्ट्स को पूरा भरोसा है कि 18 मार्च की शाम (पेड प्रिव्यू) और 19 मार्च के कलेक्शन को मिलाकर यह फिल्म 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लेगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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