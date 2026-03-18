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Dhurandhar 2:‘धुरंधर’ के मुक्का बोले- आप ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना को…

Mar 18, 2026 08:32 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar The Revenge: ‘धुरंधर द रिवेंज’ आज शाम को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का म्यूजिक एल्बम यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं एडवांस बुकिंग में फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की है।

Dhurandhar 2:‘धुरंधर’ के मुक्का बोले- आप ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना को…

Dhurandhar The Revenge: ‘धुरंधर’ के सुपरहिट होने के बाद आज सिनेमाघरों में ‘धुरंधर 2’ रिलीज होने जा रही है। जब ‘धुरंधर’ आई थी तब रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना वायरल हुए थे। लोगों को अक्षय खन्ना का किरदार (रहमान डकैत) और उनका डांस बहुत पसंद आया था। ऐसे में लोग ये जानने के लिए बेताब हैं कि ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना हैं या नहीं, क्योंकि ‘धुरंधर’ के अंत में उनके किरदार की मौत हो गई थी।

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क्या बोले मुक्का और शकील?

फिल्म में मुक्का और शकील का किरदार निभाने वाले एक्टर्स रजत और विक्रम ने इस सवाल का जवाब दिया है। फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में रजत अरोड़ा ने कहा, ‘आप ‘धुरंधर द रिवेंज’ में अक्षय खन्ना को जरूर देखेंगे, लेकिन फ्लैशबैक में नहीं। वो सीन में दिखाया जाएगा कि वो सीन क्यों हुआ था तब वो थे। बस दोनों को कनेक्ट करने के लिए उनके कुछ सीन्स दिखाए जाएंगे, लेकिन वो फिल्म में नहीं है।’

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‘धुरंधर’ से ज्यादा ग्रांड है ‘धुरंधर 2’

वहीं विक्रम भांबरी ने कहा, ‘अब तक आपने ये देखा… उसमें दिखेंगे रहमान भाई।’ इसके अलावा, रजत और विक्रम ने बताया कि ‘धुरंधर द रिवेंज’, ‘धुरंधर’ से ज्यादा ग्रांड होने वाली है। ‘धुरंधर द रिवेंज’ में बहुत सारे मजेदार गाने सुनने को मिलेंगे, इमोशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक्शन नेक्स्ट लेवल पर होंगे।

‘धुरंधर 2’ एडवांस बुकिंग

18 मार्च (पेड प्रिव्यू): फिल्म ने 18 मार्च के शोज के लिए 44.25 करोड़ रुपये की जबरदस्त एडवांस बुकिंग कर सबको चौंका दिया है।

19 मार्च (डे 1): पहले दिन के अब तक 7 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं, जिससे 33.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन पहले ही सुरक्षित हो गया है।

ग्लोबल मार्केट: भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। केवल वीकेंड की एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट से 75 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बटोर ली है।

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‘धुरंधर 2’ बॉक्स ऑफिस

एक्सपर्ट्स को पूरा भरोसा है कि 18 मार्च की शाम (पेड प्रिव्यू) और 19 मार्च के कलेक्शन को मिलाकर यह फिल्म 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लेगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Dhurandhar 2 akshaye khanna

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