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‘धुरंधर 2’ का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, कमा डाले इतने करोड़, कई फिल्मों को दी मात

Mar 23, 2026 10:03 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Dhurandhar 2 Worldwide: ‘धुरंधर 2’ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है। इस फिल्म ने सिर्फ 5 पांच दिनों (डे0 को मिलाकर) में 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर डाली है। 

‘धुरंधर 2’ का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, कमा डाले इतने करोड़, कई फिल्मों को दी मात

Dhurandhar The Revenge Worldwide Box Office: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर द रिवेंज’ सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अभी फिल्म को रिलीज हुए पांच दिन (डे0 को मिलाकर) ही हुए हैं और फिल्म का कलेक्शन 700 करोड़ के करीब पहुंच गया है। आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने अभी तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से कितने करोड़ का कारोबार किया है।

वर्ल्डवाइड कमाई

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 541.97 करोड़ रुपये का ग्राॅस कलेक्शन किया है। वहीं विदेश में फिल्म ने 149.35 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। मतलब फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 691.32 करोड़ रुपये का ग्रॉस कारोबार किया है।

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इन फिल्मों को दी मात

‘धुरंधर 2’ ने 691.32 करोड़ रुपये की कमाई कर कई फिल्मों को पछाड़ दिया है। इस लिस्ट में ‘गदर 2’ (691.08 करोड़ रुपये), ‘संजू’ (588.50 करोड़ रुपये), ‘सैयारा’ (581 करोड़ रुपये), ‘बॉर्डर 2’ (485.3 करोड़ रुपये), ‘हाउसफुल 5’ (288.67 करोड़ रुपये), ‘रेड 2’ (243.06 करोड़ रुपये), ‘सितारे जमीन पर हैं’ (267.52) आदि शामिल हैं।

इंडिया में कितनी हुई कमाई

‘धुरंधर 2’ भारत में आज 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है। रविवार तक फिल्म ने कुल 454.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

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डेबॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत)
डे043 करोड़ रुपये
डे1102.55 करोड़ रुपये
डे280.72 करोड़ रुपये
डे3113 करोड़ रुपये
डे4114.85 करोड़ रुपये
कुल कमाई454.12 करोड़ रुपये

‘धुरंधर 2’ के बारे में

‘धुरंधर द रिवेंज’ में रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है। वहीं आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी इम्पॉर्टेंट रोल में हैं। अगर आप फिल्म का रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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Dhurandhar 2 Box Office

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