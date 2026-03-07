Hindustan Hindi News
Dhurandhar 2 Trailer: संजय दत्त का स्वैग पड़ेगा भारी, नजर आया रहमान डकैत, बैकग्राउंड म्यूजिक ने किया धमाका

Mar 07, 2026 11:22 am IST
Dhurandhar 2 Trailer: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर : द रिवेंज का ट्रेलर आ गया है। इस बार हमजा लियारी के लोगों से बदला लेने वाला है। संजय दत्त का स्वैग भारी पड़ सकता है।  19 मार्च ब्लॉकबस्टर होने वाला है। 

Dhurandhar 2 Trailer: संजय दत्त का स्वैग पड़ेगा भारी, नजर आया रहमान डकैत, बैकग्राउंड म्यूजिक ने किया धमाका

हिंदू बहुत ही डरपोक कॉम है…इस डायलॉग के साथ शुरू होता है धुरंधर 2 का जबरदस्त ट्रेलर। इस 3.25 मिनट के ट्रेलर में डायलॉग कम और बैकग्राउंड म्यूजिक में नजर आ रहे जबरदस्त एक्शन सीन हैं। फिल्म की कहानी रणवीर के हमजा बनने से पहले और रहमान डकैत की मौत के इर्द गिर्द रची गई है। जसकीरत सिंह रंगी की एंट्री हो चुकी है। चौधरी असलम का असली रूप इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है और इस बार यालीना ने भी बंदूक उठा ली है। इसे देखने के बाद आप बस यही कहेंगे कि क्या जबरदस्त ट्रेलर है।

लियारी की दशा बदला गई

फिल्म में दिखाया जाएगा कि रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी का बादशाह कौन बनने वाला है। लियारी की तबाही का भी सीन नजर आता है और फिर होती है अर्जुन रामपाल की दहशत की एंट्री। ये सीन मन में खौफ पैदा करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन आपको आंखें झपकने का भी मौका नहीं देंगे।

आदित्य धर ने कर दिया कमाल

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 2 धमाका करने को तैयार है। फिल्म की कहानी जबरदस्त होने वाली है। ऐसे में ऑडियंस को एक्शन के साथ कहानी का भी आनंद लेने का मौका मिलने वाला है। साथ ही कुछ नए एक्टर्स की एंट्री कमाल करने वाली है।

धुरंधर 2 की रिलीज का इंतजार

बता दें, 5 दिसंबर 2025 को थिएटर में रिलीज हुई रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म कमाई के मामले में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म है धुरंधर। इसके अलावा वर्ल्डवाइड कमाई ने तो RRR, जवान और KGF जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ देश की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है धुरंधर। अब धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हो रही है। क्रिटिक्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के मुताबिक ये फिल्म जबरदस्त कमाई करने वाली है। रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 ने करीब 250 करोड़ कमा लिए हैं। अब फिल्म के धमाके का इंतजार हो रहा है।

