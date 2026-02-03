Hindustan Hindi News
धुरंधर 2 का टीजर देख आपको भी लगा चूना? जानें घायल से घातक बनने की कहानी पर क्यों भड़के लोग

संक्षेप:

Dhurandhar 2 Teaser Reactions: धुरंधर का पहला पार्ट देखकर निकले ज्यादातर दर्शक इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए बेताब हैं। इस बीच आदित्य धर ने टीजर रिलीज किया लेकिन इसे देख लोगों का दिल टूट गया है।

Feb 03, 2026 12:48 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर 2 का मच अवेटेड टीजर रिलीज हो चुका है। इसकी लंबाई करीब 1 मिनट 12 सेकंड दिख रही है। मूवी का क्रेज ऐसे समझा जा सकता है कि 23 मिनट के अंदर साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोगों ने रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर: द रिवेंज का टीजर देख लिया है। हालांकि टीजर में ऐसा कुछ खास नहीं है जो पार्ट 1 के एंड क्रेडिट में ना लगा हो। धुरंधर के कुछ फैन्स तो एक्साइटेड है वहीं ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन दे रहे हैं कि आदित्य धर ने टीजर के नाम पर चूना लगा दिया है।

घायल से घातक होने की कहानी

फिल्म धुरंधर द रिवेंज के टीजर का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। पहले खबरें आईं कि टीजर बॉर्डर 2 के साथ रिलीज होगा। हालांकि रिलीज के दिन आदित्य धर ने पोस्ट किया कि टीजर जल्द ही रिलीज करेंगे। फाइनली 3 फरवरी 12 बजकर 12 मिनट पर टीजर आया। टीजर में रणवीर सिंह का जसकीरत रांगी वाला कैरेक्टर हमजा के किरदार से स्वैप करता दिखता है। हिंट मिल रहा है कि जसकीरत ने किन परिस्थितियों में लोगों की हत्या की होगी। इसके बाद वह कोई बड़ी सजा पाकर जेल गया होगा। उसके घायल से घातक होने की कहानी का पूरा हिंट मिल रहा है कि रहमान डकैत को मारने के बाद वह ल्यारी का बादशाह बनेगा और बाकी दुश्मनों का सफाया करेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये सब लोगों को पार्ट 1 के आखिर में भी दिख गया था तो नया क्या है।

टीजर ने तोड़ा दर्शकों का दिल

लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस दिए हैं। एक ने लिखा है, धुरंधर 2 का टीजर नहीं, धुरंधर 1 फिर से दिखाना। एक ने लिखा है, ओ चूना लग गया। टूटे दिल वाले इमोजी के साथ एक और कमेंट है, भाई कुछ नया अपलोड करते ये तो ऑलरेडी सबने देखा था। एक कमेंट है, अबे ये तो फिल्म की एंडिंग में भी था, चूना लग गया सबको। एक ने लिखा है, हम कुछ नया चाहते थे, ये तो पहले ही देखा है। एक ने लिखा, आपकी तैयारी नहीं थी, पोस्ट क्रेडिट सीन ही अपलोड कर दिया। ज्यादातर लोग टीजर देखकर निराश हुए और ऐसे ही कमेंट्स कर रहे हैं।

तेज हुआ धुरंधर 2 और टॉक्सिक का क्लैश वॉर

धुरंधर 2 मार्च 19 को रिलीज हो रही है। मूवी का क्लैश यश की फिल्म टॉक्सिक से है। अब सोशल मीडिया पर फैन्स क्लब के बीच का वॉर तेज हो गया है। कई दर्शक लिख रहे हैं कि धुरंधर: द रिवेंज पहले पार्ट की तरह लोग नहीं खींच पाएगी और इसका फायदा टॉक्सिक को मिलेगा। धुरंधर 2 के टीजर में ही लोगों को स्टोरी समझ में आ रही है, अब देखना है कि आदित्य धर थिएटर्स में लोगों को क्या सरप्राइज देते हैं। इस बीच फिल्म के ट्रेलर का भी इंतजार है।

