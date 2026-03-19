धुरंधर 2 में दिखा PM मोदी का नोटबंदी वाला भाषण, फैंस बोले- 'रणवीर सिंह से भी ज्यादा बजीं तालियां'
रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को क्रिटिक्स ही नहीं, बल्कि दर्शकों के भी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। ऐसे में अब फिल्म रिलीज के इसके कई सीन्स को लेकर भी लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' में एक बार फिर से PM नरेंद्र मोदी नजर आए, लेकिन इस बार वो 2016 के अपने नोटबंदी वाले भाषण के जरिए।
Dhurandhar 2: आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' के रिलीज का दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। इस फिल्म के पहले पार्ट यानी 'धुरंधर' की सफलता और इसके कलेक्शन को देखते हुए इसके दूसरे पार्ट फैंस को काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में 'धुरंधर: द रिवेंज' ने आज सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को क्रिटिक्स ही नहीं, बल्कि दर्शकों के भी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। ऐसे में अब फिल्म रिलीज के इसके कई सीन्स को लेकर भी लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। 'धुरंधर: द रिवेंज' में एक बार फिर से PM नरेंद्र मोदी नजर आए, लेकिन इस बार वो 2016 के अपने नोटबंदी वाले भाषण के जरिए। मूवी में नोटबंदी के ऐतिहासिक पल को दिखाया गया, जिससे दर्शकों की पुरानी यादें ताजा हो गईं। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर फैंस अपने रिएक्शन दे रहे हैं।
मूवी में दिखा नोटबंदी
'धुरंधर: द रिवेंज' में एक बार फिर से रणवीर
सिंह अपनी दमदार एक्टिंग को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके अलावा फिल्म में बाकी कलाकार अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी जैसे कलाकार भी दमदार किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी जैसै -जैसे आगे बढ़ी दर्शकों की एक्साइटमेंट भी उसके साथ देखने को मिली। वहीं, फिल्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2016 के नोटबंदी वाले भाषण पर खूब तालियां बजीं। दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। वहीं, नेटिजन्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते दिख रहे हैं।
रणवीर से ज्यादा मोदी जी के लिए बजीं तालियां
सिनेमाघरों में PM मोदी के लिए तालियां बजते देख, एक यूजर ने ट्वीट किया, 'यार, लोग 'धुरंधर' में रणवीर सिंह से ज्यादा मोदी के लिए तालियां बजा रहे हैं।'
मोदी जी ने किया कैमियो
वहीं, एक दूसरे फैंन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'मोदी जी ने 'धुरंधर: द रिवेंज' में एक कैमियो किया है। आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। #Dhurandhar:The revenge.'
आदित्य धर ने की थी फैंस से अपील
'धुरंधर: द रिवेंज' के रिलीज से पहले, डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर फैंस से अपील की है कि वे कहानी के राज (spoilers) को रिवील न करें। आदित्य ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हमने 'धुरंधर: द रिवेंज' में अपना दिल लगा दिया है, ताकि आप हर मोड़, हर जज्बे को ठीक वैसे ही महसूस कर सकें, जैसा उसे महसूस किया जाना चाहिए। इस फिल्म का अनुभव सिनेमाघर में, दोस्तों, परिवार और यहां तक कि अजनबियों के साथ ही किया जाना चाहिए।' उन्होंने फैंस और फॉलोअर्स से आगे अपील की, 'फिल्मों का अनुभव इसी तरह किया जाना चाहिए। किसी के फोन पर धुंधली तस्वीर में नहीं।'
इस फिल्म से हुआ क्लैश
रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' का पहले साउथ सुपरस्टार यश की मूवी 'टॉक्सिक' से टक्कर होने वाली थी। हालांकि, फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया कि मिडिल ईस्ट में चल रही दिक्कतों के कारण वे मूवी को 4 जून को रिलीज कर रहे हैं। वहीं, 'धुरंधर: द रिवेंज' का टक्कर पवन कल्याण की मूवी 'उस्ताद भगत सिंह' से हुआ। ये दोनों ही फिल्में सेम डे यानी 19 मार्च को रिलीज हुई है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।