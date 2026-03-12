Hindustan Hindi News
धुरंधर द रिवेंज का नया गाना कह रहा जसकीरत रांगी के बदले की कहानी; आपने सुना ‘आरी आरी…’? लोग बोले- हिट है

Mar 12, 2026 02:19 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर के पहले पार्ट के गानों के हिट होने के बाद इसके दूसरे पार्ट के गानों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच मेकर्स ने आरी-आरी पूरा गाना आउट कर दिया है। गाने को ट्रेलर में टीज किया गया था।

धुरंधर के पहले पार्ट के गानों की पॉप्युलैरिटी के बाद द रिवेंज से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इस बीच धुरंधर पार्ट 2 का गाना आरी-आरी रिलीज हुआ और एक घंटे में इसे 4 लाख लोगों ने देख लिया है। इस गाने का कुछ हिस्सा ट्रेलर में सुनाई दिया था। अब यूट्यूब पर फुल गाना आ चुका है। इस गाने को शाश्वत सचदेव ने म्यूजिक दिया गया है। लिरिक्स इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स के हैं। गाने को नवतेज सिंह रेहल ने गाया है। बता दें कि धुरंधर द रिवेंज का गाना आरी आरी बॉम्बे रॉकर्स के 2000 वाले गाने का रिक्रिएटेड वर्जन है।

गाने पर एक्साइटेड फैन्स

आरी-आरी गाने का फुल वीडियो आ चुका है और लोग फिल्म की कहानी जानने की उत्सकुता में गाना देख रहे हैं। हालांकि गाने में कुछ खास नहीं रिवील किया गया, पुराने विजुअल्स ही डाले गए हैं। लोग गाने के लिरिक्स पकड़कर फिल्म की थीम से रिलेट कर रहे हैं। गाने में इंग्लिश में लाइन्स हैं, My Father raised me a Winner, If I kill for my People, It don't make me a Sinner। यानी मेरे पिता ने मुझे विजेता की तरह पाला है, अगर मैं अपने लोगों के लिए खून बहाऊं तो ये पाप नहीं है। यूट्यूब पर लोग इस लाइन को लिखकर लिट इमोजी बना कर हे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये गाना सुपरहिट होगा।

गाने के लिरिक्स

घिर-घिर बद्दल बरणगें जब तीर मिलन दो रावां दे, बेटर वॉच योर हेड

घिर-घिर बद्दल बरणगें, हुण बदलन रुक्ख हवावां दे,बेटर वॉच योर हेड

आई अक्कां ते आई मेरी सरदरी, आरी आरी आरी

आरी आरी आरी वे तेरी मेरी इक जिंदणी, लै गई लुट जिंद सारी वे तेरी मेरी इक जिंदड़ी

पहले पार्ट में भी थे हिट गाने

धुरंधर पार्ट वन के सारे गाने चार्टबस्टर्स थे। धुरंधर टाइटल ट्रैक, शरारत, गहरा हआ, कारवां, शरारत, फास्ला, लुट लै गया खूब सुने गए। फास्ला सॉन्ग बहरीन सिंगर फ्लिपेराची ने गाया था। वह हिंट दे चुके हैं कि दूसरे पार्ट में भी दर्शकों को सरप्राइज दे सकते हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

और पढ़ें
