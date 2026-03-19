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आदित्य धर की 'धुरंधर 2' देख चकराया इस डायरेक्टर का दिमाग, रणवीर सिंह के लिए की नेशनल अवॉर्ड की डिमांड

Mar 19, 2026 12:11 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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आदित्य धर की ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को फैंस और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। मूवी को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर रणवीर की एक्टिंग से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने एक्टर के लिए नेशनल अवॉर्ड की मांग की है।

आदित्य धर की 'धुरंधर 2' देख चकराया इस डायरेक्टर का दिमाग, रणवीर सिंह के लिए की नेशनल अवॉर्ड की डिमांड

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है। इस फिल्म में एक बार फिर से रणवीर दमदार अंदाज में नजर आ रहे हैं। आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' लंबे इंतजार के बाद आज यानी 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स के शानदार रिव्यू मिले हैं। मूवी को लेकर फैंस ही नहीं स्टार्स भी अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर रणवीर की एक्टिंग से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने एक्टर के लिए नेशनल अवॉर्ड की मांग की है। चलिए जानते हैं कौन हैं वो?

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मैंने 'धुरंधर 2' देखी और मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है

दरअसल, ये कोई और नहीं, बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर मधुर भंडारकर हैं। मधुर अपने काम के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। उन्हें अक्सर फिल्मों को लेकर या फिर कई अन्य मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते देखा जाता है। ऐसे में अब मधुर ने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। मधुर ने 'धुरंधर

: द रिवेंज' देखने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में मधुर ने लिखा, 'कल रात मैंने 3 घंटे, 49 मिनट की जबरदस्त फिल्म 'धुरंधर 2' देखी, और मेरा सिर अभी भी चकरा रहा है। यह फिल्म इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बड़े बजट वाले सीक्वल को सफल बनाया जाए। फिल्ममेकर आदित्य धर का विजन हर फ्रेम में बिजली जैसा असरदार है, फिल्म की रफ्तार कहीं नहीं रुकती, और आप एक पल के लिए भी अपनी सांस नहीं रोक पाते।'

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रणवीर नेशनल अवॉर्ड के हकदार हैं

मधुर भंडारकर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'पूरी कास्ट ने जबरदस्त काम किया है, लेकिन रणवीर सिंह तो सबसे अलग ही हैं। मेरे पास उनकी तारीफ के लिए शब्द ही नहीं हैं; उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेदाग है। वह सिर्फ एक्टिंग नहीं करते; वह पूरी शिद्दत और जुनून के साथ किरदार में ढल जाते हैं। वह बिना किसी शक के नेशनल अवॉर्ड के हकदार हैं। स्पाई यूनिवर्स की दोनों 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और आने वाली कई पीढ़ियां दुनिया भर में इन फिल्मों का अध्ययन करेंगी। यह सचमुच एक बेमिसाल मास्टरपीस है। इस शानदार जीत के लिए पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई!'

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
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