Dhurandhar: The Revenge Live Updates: शुक्रवार की आंधी के बाद शनिवार को होगा धमाका

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट, फिल्म मेकर्स और क्रिटिक्स ने जो भविष्यवाणी की थी को सच निकल गई है। फिल्म ने सिर्फ पेड प्रीमियर के दिन 43 करोड़ की कमाई से नंबर्स हिला दिए थे। ओपनिंग डे के दिन 102.55 करोड़ (नेट)का कलेक्शन कर कल्कि के 95 करोड़ की ओपनिंग को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, पहले दिन की कमाई के मामले में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, राम चरण की RRR और यश की KGF चैप्टर 2 आगे बनी हुई हैं। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को धुरंधर 2 ने 80.72 करोड़ की आंधी ला दी है। (खबर लिखने तक का कलेक्शन)।

साउथ में भी धुरंधर 2 की आंधी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर:द रिवेंज न सिर्फ हिंदी ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है, बल्कि साउथ में भी इसकी आंधी चल रही है। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू समेत कई बड़े सेलेब्स ने फिल्म की तारीफ की है। कमाई के मामले में भी धुरंधर साउथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे रही है। Sacnilk के आधार पर कमाई की बात करें तो फिल्म ने अभी तक 226.27 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब फिल्म अपने पहले वीकेंड शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली है।