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Dhurandhar: The Revenge Live Updates: शुक्रवार की आंधी के बाद शनिवार को होगा धमाका

Dhurandhar: The Revenge रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की आंधी ने बॉक्स ऑफिस के नंबर हिला दिए हैं। पेड प्रीमियर के अलावा फिल्म ने गुरुवार और शुक्रवार को जबरदस्त कमाई की। अब आज शनिवार को रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की उम्मीद है।

Dhurandhar: The Revenge Live Updates: शुक्रवार की आंधी के बाद शनिवार को होगा धमाका

dhurandhar 2 box office collection live updates

Usha Shrivas| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 21 Mar 2026 07:16 AM IST
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट, फिल्म मेकर्स और क्रिटिक्स ने जो भविष्यवाणी की थी को सच निकल गई है। फिल्म ने सिर्फ पेड प्रीमियर के दिन 43 करोड़ की कमाई से नंबर्स हिला दिए थे। ओपनिंग डे के दिन 102.55 करोड़ (नेट)का कलेक्शन कर कल्कि के 95 करोड़ की ओपनिंग को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, पहले दिन की कमाई के मामले में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2, राम चरण की RRR और यश की KGF चैप्टर 2 आगे बनी हुई हैं। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को धुरंधर 2 ने 80.72 करोड़ की आंधी ला दी है। (खबर लिखने तक का कलेक्शन)।

साउथ में भी धुरंधर 2 की आंधी

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर:द रिवेंज न सिर्फ हिंदी ऑडियंस को इम्प्रेस कर रही है, बल्कि साउथ में भी इसकी आंधी चल रही है। अल्लू अर्जुन, महेश बाबू समेत कई बड़े सेलेब्स ने फिल्म की तारीफ की है। कमाई के मामले में भी धुरंधर साउथ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों को टक्कर दे रही है। Sacnilk के आधार पर कमाई की बात करें तो फिल्म ने अभी तक 226.27 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब फिल्म अपने पहले वीकेंड शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली है।

21 Mar 2026, 07:02:06 AM IST

Dhurandhar: The Revenge Live Update: धुरंधर 2 तीसरे दिन (शनिवार) को तोड़ सकती है रिकॉर्ड

ऐसा माना जा रहा है कि धुरंधर 2 अपने पहले शनिवार और रविवार को अब तक की फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। फिल्म ओपनिंग डे पर 102.55 करोड़ के साथ शुरुआत कर चुकी है। दूसरे दिन यानी शुक्रवार को धुरंधर 2 ने 80.72 करोड़ का कलेक्शन किया। अब शनिवार की कमाई 120 करोड़ पार जाने की उम्मीदें हैं। अपने पहले वीकेंड तक ये फिल्म 450 करोड़ पार सकती है।

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