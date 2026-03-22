Dhurandhar: The Revenge Live Updates: शनिवार को टूट गए सारे रिकॉर्ड, अब संडे को होगा धमाका

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर:द रिवेंज ने इतिहास रचना शुरू कर दिया है। फिल्म में शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करते हुए 113 करोड़ नेट कमाई कर रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने पहले ही दिन इतनी कमाई नहीं की थी। अब आज संडे की कमाई पर नजर टिकी है। ऐसा माना जा रहा है फिल्म 120 करोड़ के पार कमाई कर सकती है। वहीं वर्ल्डवाइड धुरंधर 2 ने 501 करोड़ ग्रॉस कमाई कर ली है।

धुरंधर की आंधी

धुरंधर 2 की कहानी, एक्टर्स की शानदार परफॉरमेंस और जबरदस्त म्यूजिक ने ऑडियंस को थिएटर तक खींच लिया है। बॉलीवुड के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी रणवीर की परफॉरमेंस की कायल हो गई है। कई बड़े कलाकारों ने एक्टर के काम की तारीफ की। आदित्य धर के डायरेक्शन को पसंद किया जा रहा है। फिल्म ने पहले कुछ दिनों में साबित कर दिया कि कमाई के कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। फिल्म ने पेड प्रीमियर के साथ अब तक कुल 339 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब पहले संडे को ब्लास्ट होने वाला है। हम आपको फिल्म की संडे की कमाई से जुड़ी हर ताजा अपडेट यहां देते रहेंगे।