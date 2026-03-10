Hindustan Hindi News
‘धुरंधर 2’ में आदित्य धर के परिवार के चार सदस्य, तीन ‘धुरंधर 1’ में भी कर चुके हैं काम

Mar 10, 2026 07:04 am IST
Dhurandhar The Revenge: आदित्य धर के निर्देशन में बनी ‘धुरंधर द रिवेंज’ की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं रणवीर सिंह की ये फिल्म 19 मार्च के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मार्च 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर 2’ की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। सोमवार (9 मार्च) तक फिल्म की 2,37,323 टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई है और इस तरह फिल्म ने 13.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। इसी बीच, एक दिलचस्प बात सामने आई है। क्या आपको पता है ‘धुरंधर द रिवेंज’ में आदित्य धर के परिवार के चार सदस्यों ने काम किया है? आइए आपको इन चार सदस्यों के बारे में बताते हैं।

कौन हैं ये चार सदस्य?

इन चार सदस्यों में से दो सदस्यों ने ‘धुरंधर 2’ में एक्टिंग की है। तीसरा फिल्म का प्रोड्यूस है। वहीं चौथे एडिशनल स्क्रीनप्ले राइटर, डायरेक्टर असिस्टेंट और टीजर-ट्रेलर एडिटर है।

धुरंधर 2

चारों सदस्यों के नाम

यामी गौतम: ‘धुरंधर 2’ में आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम ने कैमियो किया है। उनका रोल छोटा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार कहानी के लिए जरूरी है।

लोकेश धर: आदित्य के भाई लोकेश धर ने 'धुरंधर' के पहले और दूसरे पार्ट को प्रोड्यूस किया है। वह B62 Studios को लीड करते हैं। उनके पास हॉलीवुड का 20 साल का अनुभव है।

ओजस गौतम: आदित्य धर के साले यानी यामी गौतम के छोटे भाई भी इस फिल्म का हिस्सा हैं। आदित्य ने खुद मीडिया को बताया था कि ओजस 'धुरंधर' के एडिशनल स्क्रीनप्ले राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ही फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर भी काटा है।

गिस्तिका गंजू धर: फिल्म में 'शबनम' का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस गिस्तिका गंजू धर भी आदित्य धर के परिवार का हिस्सा मानी जाती हैं। वह पार्ट 1 में भी थीं और पार्ट 2 में भी नजर आने वाली हैं।

कब रिलीज होने वाली है ‘धुरंधर 2’?

‘धुरंधर 2’ का ट्रेलर-टीजर रिलीज हो चुका है। वहीं फिल्म 19 मार्च के दिन सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषा में दस्तक देने वाली है।

‘धुरंधर 2’ की स्टार कास्ट

‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन रेड्डी, संजय दत्त और यामी गौतम लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

‘धुरंधर’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 1’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,005.85 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से फिल्म ने 1,305.35 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

Dhurandhar 2

