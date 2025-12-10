इस 22 साल के लड़के ने बनाया है 'धुरंधर' का ट्रेलर, यामी गौतम और आदित्य धर के साथ है करीबी रिश्ता
Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टीजर और ट्रेलर खूब शेयर किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे यामी गौतम के छोटे भाई ओजस ने बनाया है। ओजस की उम्र सिर्फ 22 साल है और डायरेक्टर सिद्धार्थ ने उन्हें स्टेज पर बुलाकर रिस्पेक्ट दी थी।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज के साथ ही ब्लॉकबस्टर हिट हो गया था। फिल्म की कहानी के बारे में बगैर ज्यादा कोई अंदाजा दिए, फिल्म के ट्रेलर को इस तरह चॉप किया गया था कि इसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ट्रेलर एक 22 साल के लड़के ने एडिट किया था। फिल्ममेकर आदित्य धर ने खुद यह बात फिल्म से जुडे़ एक इवेंट के दौरान बताई थी और हर कोई यह जानकर हैरान रह गया था कि जिस ट्रेलर को देखकर करोड़ों लोग थिएटर्स तक पहुंचे, वो एक 22 साल के लड़के ने एडिट किया है।
महज 22 साल के लड़के ने एडिट किया ट्रेलर
आदित्य धर ने फिल्म के एक इवेंट में बताया, "एक नाम मैं यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा। आप लोगों ने फिल्म का टीजर बहुत एन्जॉय किया और ट्रेलर भी बहुत एन्जॉय किया, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि टीजर और ट्रेलर मेरे 22 साल के प्यारे ने एडिट किया है और उसका नाम है ओजस गौतम। क्या मैं ओजस को स्टेज पर बुला सकता हूं, वो यहां होना डिजर्व करता है। उसने यह काम करने में अपना दिल और दिमाग सब लगा दिया है।" बता दें कि टीजर और ट्रेलर दोनों ही मिनटों में वायरल हो गए थे।
यामी और ओजस की उम्र में 13 साल का गैप
कम लोग जानते हैं कि ओजस गौतम और कोई नहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम के छोटे भाई हैं। एक्ट्रेस यामी गौतम की शादी निर्देशक आदित्य धर से हुई थी और दोनों की उम्र में लगभग 13 साल 5 महीने का अंतर है। बात फिल्म की करें तो 'धुरंधर' महज 4 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और अब माना जा रहा है कि यह आने वाले वक्त में और भी कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज एक्टर्स हैं।
