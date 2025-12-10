इस 22 साल के लड़के ने बनाया है 'धुरंधर' का ट्रेलर, यामी गौतम और आदित्य धर के साथ है करीबी रिश्ता

संक्षेप: Dhurandhar: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का टीजर और ट्रेलर खूब शेयर किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे यामी गौतम के छोटे भाई ओजस ने बनाया है। ओजस की उम्र सिर्फ 22 साल है और डायरेक्टर सिद्धार्थ ने उन्हें स्टेज पर बुलाकर रिस्पेक्ट दी थी।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज के साथ ही ब्लॉकबस्टर हिट हो गया था। फिल्म की कहानी के बारे में बगैर ज्यादा कोई अंदाजा दिए, फिल्म के ट्रेलर को इस तरह चॉप किया गया था कि इसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ट्रेलर एक 22 साल के लड़के ने एडिट किया था। फिल्ममेकर आदित्य धर ने खुद यह बात फिल्म से जुडे़ एक इवेंट के दौरान बताई थी और हर कोई यह जानकर हैरान रह गया था कि जिस ट्रेलर को देखकर करोड़ों लोग थिएटर्स तक पहुंचे, वो एक 22 साल के लड़के ने एडिट किया है।

महज 22 साल के लड़के ने एडिट किया ट्रेलर आदित्य धर ने फिल्म के एक इवेंट में बताया, "एक नाम मैं यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा। आप लोगों ने फिल्म का टीजर बहुत एन्जॉय किया और ट्रेलर भी बहुत एन्जॉय किया, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि टीजर और ट्रेलर मेरे 22 साल के प्यारे ने एडिट किया है और उसका नाम है ओजस गौतम। क्या मैं ओजस को स्टेज पर बुला सकता हूं, वो यहां होना डिजर्व करता है। उसने यह काम करने में अपना दिल और दिमाग सब लगा दिया है।" बता दें कि टीजर और ट्रेलर दोनों ही मिनटों में वायरल हो गए थे।