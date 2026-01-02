Hindustan Hindi News
2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रणवीर सिंह को हुई थी ऑफर, इस वजह से कर दी थी रिजेक्ट

संक्षेप:

धुरंधर रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी बनकर निकली है। फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पर क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह के पास 2019 में भी एक बड़ी फिल्म आई थी जो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। 

Jan 02, 2026 07:54 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर निकली है। ये फिल्म रणवीर सिंह के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म है। धुरंधर का जादू अब भी जारी है। रणवीर सिंह ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन धुरंधर ने जो कमाल कर दिखाया वो रणवीर की कोई और फिल्म नहीं कर पाई। क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह के पास एक ऐसी फिल्म का ऑफर आया था जो साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने शाहिद कपूर को उनके करियर की बड़ी हिट दी।

रणवीर ने रिजेक्ट कर दी थी कबीर सिंह

हम जिस फिल्म का बात कर रहे हैं उसका नाम है कबीर सिंह। साल 2019 में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह रिलीज हुई थी। इस फिल्म की खूब आलोचना भी हुई थी। हालांकि, आलोचनाओं के बावजूद भी शाहिद कपूर की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी।

इस वजह से नहीं करना चाहते थे कबीर सिंह

शाहिद कपूर से पहले रणवीर सिंह को संदीप वांगा ने ये फिल्म ऑफर की थी। संदीप वांगा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट पहले रणवीर सिंह को सुनाई थी। रणवीर सिंह ने फिल्म को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस वक्त के हिसाब से वो उनके लिए बहुत डार्क फिल्म थी।

2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

कबीर सिंह की बात करें तो ये फिल्म साल 2019 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म में शाहिद कपूर के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थीं। शाहिद कपूर के करियर की ये फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

शाहिद कपूर के करियर की 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मेंफिल्मों की कमाई (भारत)
पद्मावत302.15 करोड़
कबीर सिंह278.8 करोड़
तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया84.85 करोड़
आर…राजकुमार65.95 करोड़
उड़ता पंजाब60.33 करोड़

कबीर सिंह की कमाई और बजट

शाहिद कपूर की कबीर सिंह का बजट 36 करोड़ था। sacnilk.com की मानें तो कबीर सिंह ने भारत में 278.8 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दुनियाभर में इस फिल्म ने 377 करोड़ की कमाई की थी।

ranveer singh Dhurandhar

