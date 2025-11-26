Hindustan Hindi News
मेजर मोहित की बायोपिक नहीं है रणवीर की 'धुरंधर', फिल्म के डायरेक्टर ने कहानी को लेकर दी यह सफाई

संक्षेप:

Dhurandhar: मेजर मोहित की जिंदगी पर आधारित नहीं है रणवीर सिंह की धुरंधर। निर्देशक आदित्य धार ने खुद दी कहानी को लेकर यह सफाई।

Wed, 26 Nov 2025 09:50 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर लगातार अलग-अलग वजहों से सुर्खियों में बना हुआ है। आदित्य धार के निर्देशन में बनी यह फिल्म अनाउंसमेंट के वक्त से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल स्टारर यह फिल्म हाल ही में वास्तविक घटनाओं और किरदारों के साथ इसके कनेक्शन के चलते सुर्खियों में रही। लेकिन अब इन गॉसिप्स पर फिल्म के निर्देशक ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्या मेजर मोहित पर बेस्ड है कहानी?

सोशल मीडिया पर कई फैंस यह कयास लगा रहे थे कि इसमें रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड हो सकता है जिन्होंने साल 2000 की शुरुआत में इफ्तिखार भट के तौर पर हिजबुल मुजाहिद्दीन में घुसपैठ की थी। अब आदित्य धार ने खुद सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इन कयासों और सवालों के जवाब दिए हैं। दरअसल मेजर मोहित के भाई मधुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर आदित्य धार को टैग करते हुए पूछा कि क्या यह फिल्म उनके भाई की जिंदगी पर आधारित है?

आदित्य धार ने कहा- अगर हम मोहित...

जवाब में फिल्ममेकर आदित्य धार ने जवाब दिया, "हाय सर, हमारी फिल्म धुरंधर शूरवीर मेजर मोहित शर्मा की जिदंगी पर आधारित नहीं है। यह एक आधिकारिक क्लैरिफिकेशन है।" आदित्य धार ने लिखा, "मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर हम भविष्य में कभी मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाएंगे तो हम इसे आपकी पूरी अनुमति और पूरे परिवार के परामर्श के बाद ही बनाएंगे। और उस तरह से बनाएंगे जिससे उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई लीगेसी को सम्मानित किया जा सके।"

रणवीर सिंह होंगे फिल्म का मुख्य किरदार

रणवीर सिंह के किरदार को लेकर सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कयासों को फिल्ममेकर आदित्य धार के इस बयान के बाद विराम मिल गया है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि, “धुरंधर की कहानी बहुत लंबी और धमाकेदार है। फोकस रणवीर सिंह के किरदार पर है और वह किन चीजों से होकर गुजरता है। बाकी एक्टर्स ने फिल्म में अन्य अहम किरदार निभाए हैं। डायरेक्टर आदित्य धार इस बात को लेकर क्लीयर हैं कि वो कहानी नहीं खोलना चाहते।”

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
