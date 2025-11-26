मेजर मोहित की बायोपिक नहीं है रणवीर की 'धुरंधर', फिल्म के डायरेक्टर ने कहानी को लेकर दी यह सफाई

संक्षेप: Dhurandhar: मेजर मोहित की जिंदगी पर आधारित नहीं है रणवीर सिंह की धुरंधर। निर्देशक आदित्य धार ने खुद दी कहानी को लेकर यह सफाई।

रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म 'धुरंधर' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म का ट्रेलर लगातार अलग-अलग वजहों से सुर्खियों में बना हुआ है। आदित्य धार के निर्देशन में बनी यह फिल्म अनाउंसमेंट के वक्त से ही चर्चा का विषय बनी हुई है। संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल स्टारर यह फिल्म हाल ही में वास्तविक घटनाओं और किरदारों के साथ इसके कनेक्शन के चलते सुर्खियों में रही। लेकिन अब इन गॉसिप्स पर फिल्म के निर्देशक ने खुद अपनी प्रतिक्रिया दी है।

क्या मेजर मोहित पर बेस्ड है कहानी? सोशल मीडिया पर कई फैंस यह कयास लगा रहे थे कि इसमें रणवीर सिंह का किरदार मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड हो सकता है जिन्होंने साल 2000 की शुरुआत में इफ्तिखार भट के तौर पर हिजबुल मुजाहिद्दीन में घुसपैठ की थी। अब आदित्य धार ने खुद सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इन कयासों और सवालों के जवाब दिए हैं। दरअसल मेजर मोहित के भाई मधुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर आदित्य धार को टैग करते हुए पूछा कि क्या यह फिल्म उनके भाई की जिंदगी पर आधारित है?

आदित्य धार ने कहा- अगर हम मोहित... जवाब में फिल्ममेकर आदित्य धार ने जवाब दिया, "हाय सर, हमारी फिल्म धुरंधर शूरवीर मेजर मोहित शर्मा की जिदंगी पर आधारित नहीं है। यह एक आधिकारिक क्लैरिफिकेशन है।" आदित्य धार ने लिखा, "मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर हम भविष्य में कभी मोहित सर पर कोई बायोपिक बनाएंगे तो हम इसे आपकी पूरी अनुमति और पूरे परिवार के परामर्श के बाद ही बनाएंगे। और उस तरह से बनाएंगे जिससे उनके बलिदान और हम सभी के लिए छोड़ी गई लीगेसी को सम्मानित किया जा सके।"