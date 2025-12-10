Dhurandhar: अक्षय ने ‘धुरंधर’ में किया पापा विनोद खन्ना वाला डांस? फैंस ने खोद निकाला पुराना वीडियो
फिल्म धुरंधर में क्या अक्षय खन्ना ने अपने पिता विनोद खन्ना के ही मूव्स को कॉपी किया है? ऐसा फैंस एक वीडियो के रीसर्फेस होने और फिल्म में अक्षय खन्ना के खुद ये स्टेप्स करने की वजह से कह रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर के सॉन्ग फसला में क्या अपने पिता विनोद खन्ना के मूव्स कॉपी किए हैं? यह हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो कह रहे हैं। दरअसल विनोद खन्ना का एक स्टेज शो के दौरान डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह काफी हद तक वैसे ही झूमते नजर आ रहे हैं, जैसे अक्षय खन्ना ने धुरंधर मूवी के सॉन्ग में किया है।
क्या अक्षय खन्ना ने किए पिता के मूव्स
धुरंधर मूवी में जब अक्षय खन्ना की ताजपोशी होती है और वह फ्लिपराची के सॉन्ग 'FA9LA' पर डांस करते हैं तो यह क्लिप सीधे आपके दिल पर चोट करता है। अक्षय खन्ना ने जिस तरह वो सीन किए हैं सोशल मीडिया पर वो चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई अक्षय खन्ना के मूव्स और उनके एक्सप्रेशन्स का दीवाना हो गया है, लेकिन अब एक ताजा वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि असल में अक्षय खन्ना ने जो मूव्स किए वो उनके पिता विनोद खन्ना से प्रेरित थे।
क्यों हो रहा फैंस को इस बात पर शक?
कोई यह बात दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि विनोद खन्ना ने ये स्टेप्स अपने आप ही किए थे, इसलिए इस बात पर और शक गहराता नजर आ रहा है कि शायद विनोद खन्ना ने अपने पिता के स्टेप्स को ही अपने अंदाज में करने का सोचा होगा। कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने बताया था कि अक्षय खन्ना ने जो कुछ सेकेंड का डांस किया है उसे कोरियोग्राफ नहीं किया गया था। अक्षय खन्ना को जब सीन समझाया गया तो उन्होंने खुद से कहा कि क्या मैं इस पर डांस कर सकता हूं?
अक्षय खन्ना ने इंप्रोवाइज किया था सीन
मिड-डे के साथ बातचीत में विनोद खन्ना ने कहा, "यह गाना अक्षय के किरदार के शेर-ए-बलूच बनने का जश्न है। होना यह था कि उन्हें डांसर्स के बीच से गुजरते हुए एंटर करना था और ऊपर गद्दी पर बैठना था। सीन के माहौल और डांसर्स की परफॉर्मेंस को देखते हुए, अक्षय ने कहा कि वह एंटर करते वक्त थोड़ा सा डांस करेंगे। हममें से किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने वाले हैं। अक्षय ने अंदर एंटर किया और वहीं से कहानी को आगे बढ़ाया और डांस करने लगे।”
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।