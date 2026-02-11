धुरंधर सिंगर जैस्मीन ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ देख बीच में रोका शो, बोलीं- मैं नहीं गाऊंगी अगर…
धुरंधर और तरस सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने अपने दिल्ली कॉन्सर्ट में एक खराब सिचुएशन को बहुत खूबसूरती से हैंडल किया। लड़कियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने जिस तरह से स्टैंड लिया, उसकी जमकर तारीफ हो रही है।
धुरंधर सिंगर जैस्मीन सैंडलस का एक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। इस वीडियो में उन्होंने लड़कियों के सपोर्ट में कुछ ऐसा किया कि खूब तारीफ हो रही है। दरअसल वह एक शो कर रही थीं जिसमें भीड़ में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होने लगी। जैस्मीन ने तुरंत सिक्योरिटी को कॉल किया और बोलीं कि अगर कुड़ियां सेफ नहीं हैं तो वह गाएंगी ही नहीं। शो कुछ देर के लिए रुका लेकिन जैस्मीन जो बोलीं उस पर जमकर तालियां मिलीं।
जब शो के बीच हुआ बवाल
जैस्मीन सैंडलस ने धुरंधर के गानों से लोगों के दिलों में जगह बना ली है। उनके गाने शरारत पर लोग जमकर थिरके। जैस्मीन सिटी टूर कर रही हैं। बीते दिनों वह दिल्ली में थीं। उनके शो के दौरान अचानक से बवाल शुरू हो गया। जैस्मीन रुकीं और बोलीं, सिक्योरिटी क्या आप प्लीज इन दो लड़कों को हटा सकते हैं। उन्होंने भीड़ में बदतमीजी कर रहे लड़कों की तरफ इशारा किया। लड़कियों को तंग कर रहे हैं। फिर जैस्मीन क्राउड की तरफ घूमकर बोलीं, अगल लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं तो हमसे गाया ही नहीं जाता है। जैस्मिन के ऐसा बोलते ही भीड़ ने उनका जोर की आवाज के साथ सपोर्ट किया।
जैस्मीन की हो रही तारीफ
इस क्लिप पर लोग जैस्मीन की तारीफ कर रहे हैं। एक ने लिखा है सैल्यूट। एक कमेंट है, महिलाओं के लिए महिला खड़ी हुई। एक और ने लिखा है, स्ट्रांग और पावरफुल महिला। एक और ने लिखा है, कोई भद्दी भाषा नहीं, ना चिल्लाना, ना ड्रामा... एक बेसिक सिविक अपील और कड़ा स्टैंड। सलाम है उनको। एक और ने लिखा है, ये होता है असली विमिन इम्पॉवरमेंट।
आयशा खान की सरप्राइज एंट्री
जैस्मीन के कॉन्सर्ट उनके पॉप्युलर गानों पर लोगों ने खूब एंजॉय किया। इसकी झलक जैस्मीन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर डाली है। इंस्टा पर जैस्मीन के 7.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके शो में शरारत फेम आयशा खान का भी सरप्राइज परफॉर्मेंस था।
कौन हैं जैस्मीन
जैस्मीन एक इंडियन अमेरिकन सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। जैस्मिन ने कई पंजाबी गाने गाए हैं। उनका जन्म जालंधर में हुआ था। कैलिफोर्निया में बड़ी हुईं।
जैस्मीन का पहला हिट
जैस्मीन का गाना मुस्कान साल 2007 में आया और हिट हुआ। 2014 में किक के गाने 'मुझे यार ना मिले ते मर जावां'से उन्होंने बॉलीवुड सिंगिंग की शुरुआत की। यह गाना जबरदस्त हिट हुआ।
जैस्मीन ने गाए हैं ये गाने
जैस्मीन ने स्ट्रीट डांसर 3डी का गाना 'इल्लीगल वेपन', मुंजिया का 'तरस', धुरंधर का टाइटल ट्रैक और शरारत गाया है।
