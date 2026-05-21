'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस के लाइव शो में बैरिकेड टूटने से गिरे फैंस, मची अफरा-तफरी, बीच में रोका कॉन्सर्ट
जैस्मीन देहरादून में एक यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रही थी, तभी ऑडियंस के पास बैरिकेडिंग का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे वेन्यू पर थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। कॉन्सर्ट के वीडियो में दिख रहा है कि फ्रंट रो के पास खड़े कई फैंस बैरिकेड गिरने के कुछ देर बाद अपना बैलेंस खोकर गिर गए।
'धुरंधर' सिंगर जैस्मीन सैंडलस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैस्मीन ने देहरादून स्थित डीआईटी विश्वविद्यालय में आयोजित 'रोअर 2026' (Roar 2026) कार्यक्रम में परफॉर्म किया। देहरादून में सिंगर जैस्मीन सैंडलस के कॉन्सर्ट में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अचानक बैरिकेड्स गिरे और उसी के साथ ही कई फैंस भी गिर गए। वेन्यू के कई वीडियो, जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहे हैं, उनमें सिंगर अपनी परफॉर्मेंस रोकती हुई और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम से मामला अपने हाथ में लेने के लिए कहती दिख रही हैं।
जैस्मीन ने बीच में ही रोक दिया कॉन्सर्ट
जैस्मीन देहरादून में एक यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रही थी, तभी ऑडियंस के पास बैरिकेडिंग का एक हिस्सा अचानक टूट गया, जिससे वेन्यू पर थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। कॉन्सर्ट के वीडियो में दिख रहा है कि फ्रंट रो के पास खड़े कई फैंस बैरिकेड गिरने के कुछ देर बाद अपना बैलेंस खोकर गिर गए।
सिक्योरिटी गार्ड ने की भीड़ से बदतमीजी
घटना के समय जैस्मीन अपनी परफॉर्मेंस के बीच में थीं। उन्होंने भीड़ में हो रहे हंगामे को तुरंत देखा और कॉन्सर्ट रोक दिया। सोशल मीडिया पर अब जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनमें जैस्मीन को बार-बार अपनी टीम से बीच-बचाव करने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी वालों द्वारा भीड़ के साथ की गई बदतमीजी पर चिंता जताई थी।
जैस्मिन को हुई फैंस की चिंता
वीडियो में जैस्मिन को कहते सुना जा सकता है, 'वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु! मुझे बहुत दुख है कि ऐसा हो रहा है। कृपया मेरी इंटरनल टीम को स्थिति संभालने की जरूरत है। ये सिक्योरिटी गार्ड बहुत एग्रेसिव हैं। मुझे अपनी इंटरनल टीम को अभी संभालने की जरूरत है। हम इसे 30 सेकंड में ठीक कर देंगे।' जैस्मीन को ये वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है।
मजाक कर टेंशन कम करने की करी कोशिश
बता दें कि हालात काबू में आने के बाद, जैस्मिन ने अपनी परफॉर्मेंस फिर से शुरू की और एक मजाक करके टेंशन कम करने की भी कोशिश की, जिससे भीड़ ने तालियां बजाईं। उन्होंने भीड़ से कहा, 'मैं पहली बार देहरादून आई हूं, और वह भी DIT में। मैं समझ सकती हूं कि वहां बहुत उत्साह है। लेकिन जब मैं स्टेज पर आऊं, तो कृपया पक्का कर लें कि बैरिकेडिंग अच्छी तरह से की गई हो।' कॉलेज फेस्ट के दूसरे वीडियो में जैस्मिन 'धुरंधर' और 'धुरंधर: द रिवेंज' के गाने गाती दिख रही हैं। सिंगर ने '3 इडियट्स' का गाना जीने दो और केके का मशहूर गाना 'प्यार के पल गाकर स्टूडेंट्स के साथ इमोशनल भी किया।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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