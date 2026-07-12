‘ये हैं मेरा मैन है!’, 'धुरंधर' फेम सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने कर ली सगाई, LIVE कॉन्सर्ट में फैंस को मिलवाया मंगेतर से

दिल्ली में हुए इस कॉन्सर्ट में इंडो-अमेरिकन जैस्मिन हमेशा की तरह अपने पूरे स्वैग और एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रही थीं। ऐस में उन्हें सुनने में लिए ऑडिटोरियम पर लाखों लोग मौजूद थे और उनके गानों पर झूम रहे थे। ऐसे में जैस्मिन ने हर गानों को पूरे जोश के साथ गाया।

'धुरंधर' में अपनी दमदार और खनकती आवाज से आज फेमस सिंगर जैस्मिन सैंडलस लाखों, करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करती हैं। जैस्मिन ने अपने करियर में कई दमदार गानें इस इंडस्ट्री को दिए हैं। ऐसे में जैस्मिन ने अपने फैंस एक बेहद खूबसूरत और बड़ा सरप्राइज दिया है। सिंगर के इस सरप्राइज से उनके फैंस शॉक्ड रह गए। नई दिल्ली में आयोजित अपने 'द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर' के धमाकेदार आगाज के बीच जैस्मिन ने अचानक अपनी लव लाइफ का सबसे बड़ा राज खोल दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी जैस्मिन ने स्टेज पर ही अपनी सगाई का ऐलान किया बल्कि अपने मंगेतर से भी मिलवाया।

जैस्मिन ने मिलवाया अपने मंगेतर से दरअसल, दिल्ली में हुए इस कॉन्सर्ट में इंडो-अमेरिकन जैस्मिन हमेशा की तरह अपने पूरे स्वैग और एनर्जी के साथ परफॉर्म कर रही थीं। ऐस में उन्हें सुनने में लिए ऑडिटोरियम पर लाखों लोग मौजूद थे और उनके गानों पर झूम रहे थे। ऐसे में जैस्मिन ने हर गानों को पूरे जोश के साथ गाया। ऐसे में इसी दौरान उन्होंने अचानक माइक संभाला और अपनी जिंदगी के इस नए सफर के बारे में फैंस को बताया। उन्होंने अपनी सगाई की घोषणा की और अपने मंगेतर शेखर चौधरी से सबको मिलवाया। जैस्मिन के फैंस ने उनके इस सरप्राइज की उम्मीद नहीं की थी। इस कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

'ये वही इंसान हैं जिन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई' वायरल हो रहे कॉन्सर्ट के वीडियो में आप देख सकते हें कि जैस्मीन अपने मंगेतर को मंच पर बुलाती और उन्हें अपना 'पार्टनर' बताती हुई दिख रही हैं। 'धुरंधर' फिल्म के गाने 'शरारत' के लिए मशहूर यह सिंगर अपनी सगाई की अंगूठी भी गर्व से दिखाती हुई नजर आईं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैस्मीन स्टेज पर अपने मंगेतर शेखर का हाथ पकड़े हुए नजर आ रही हैं और बता रही हैं कि उनकी सगाई हो गई है। उन्होंने कहा, "ये वही इंसान हैं जिन्होंने मुझे अंगूठी पहनाई है। दोस्तों, ये हैं मेरे मंगेतर!" इसके बाद सिंगर ने खुशी-खुशी उनके पास जाकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। इसके बाद जैस्मिन और शेखर ने सुपरहिट रोमांटिक ट्रैक 'लावां' पर स्टेज पर एक साथ डांस भी किया, जिसने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया।

जैस्मिन सैंडलस का दिल्ली कॉन्सर्ट दिल्ली कॉन्सर्ट के साथ ही जैस्मिन के इंडिया टूर की शुरुआत हुई और यह नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। कॉन्सर्ट के दौरान, उन्होंने अपने कई हिट गाने जैसे 'तरस', 'इलीगल वेपन', 'लावां', 'पंजेबा' और 'सिप सिप' के साथ-साथ 'धुरंधर' एल्बम के गाने ‘शरारत’ और ‘जाइए सजना’ भी गाए। सिंगर ‘द ड्रीम गर्ल इंडिया टूर’ के तहत 18 जुलाई को मुंबई, 25 जुलाई को बेंगलुरु और 29 अगस्त को चंडीगढ़ में परफॉर्म करेंगी।