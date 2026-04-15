‘धुरंधर’ सिंगर बोलीं- अच्छे लोगों के लिए नहीं है बिग बॉस; सलमान के शो से इस वजह से कर दी गईं थीं बाहर
धुरंधर 1 और 2 में दो गानों को अपनी आवाजा देने वाली अफसाना खान बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं। उन्हें शो से बाहर निकाल दिया गया था। अब उन्होंने कहा है कि बिग बॉस अच्छे लोगों के लिए नहीं है।
धुरंधर 1 और 2 बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी हैं। इस फिल्म की कहानी और एक्टर्स की एक्टिंग के साथ साथ गानों को भी खूब पसंद किया गया। धुरंधर के गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। फिल्म (धुरंधर 1 और 2) के तमाम गानों में दो गानों में सिंगर अफसाना खान की भी आवाज थी। अफसाना खान बिग बॉस 15 का भी हिस्सा थीं। उन्हें शो से हिंसा की वजह से घर से बाहर कर दिया गया था। अब अफसाना खान से पूछा गया कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिले तो क्या वो बिग बॉस में जाएंगी? इसपर अफसाना खान ने साफ मना किया और कहा कि बिग बॉस अच्छे लोगों के लिए नहीं है।
क्या बिग बॉस में जाएंगी अफसाना खान?
हिंदुस्तान टाइम्स से खास बातचीत में अफसाना खान से पूछा गया कि क्या वो फिर से बिग बॉस में जाने की दिलचस्पी रखती हैं? इसपर अफसाना खान ने कहा, “नहीं, नहीं। मैं रियलिटी शो नहीं करूंगी। किसी गाने को प्रमोट करने के लिए मैं मेहमान के तौर पर वहां जा सकती हूं, इसके अलावा अगर मुझे बिग बॉस करने को कहा जाए, बाप रे बाप। वो हमारे लिए नहीं बना है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए नहीं बना वो।”
अफसाना खान का बिग बॉस में हुआ था इमोशनल ब्रेकडाउन
दरअसल, जब अफसाना खान बिग बॉस में आई थीं तो उनकी शमिता शेट्टी और राजीव अदातिया से एक भयंकर लड़ाई हुई थी जिसके बाद बिग बॉस ने उन्हें घर से निकालने का फैसला लिया था। बिग बॉस के इस फैसले पर अफसाना खान काफी भड़क गई थीं। उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। वो घर से बाहर निकलने के लिए नहीं मान रही थीं। इसके बाद बिग बॉस ने उनके मंगेतर (अब पति) से उनकी बात कराई थी। अपने मंगेतर से बात करने के बाद ही अफसाना घर से बाहर आई थीं।
धुरंधर 1 और 2 में गाए हैं कौन से गाने
अगर बात फिल्म की करें तो धुरंधर पार्ट 1 में अफसाना ने नाल नचना गाने में अपनी आवाज दी थी। वहीं, धुरंधर 2 में रंग दे लाल गाने में अफसाना ने अपनी आवाज दी है। अफसाना खान को उनके गाने ‘यार मेरा तितलियां वर्गा’ से पहचान मिली थी। उनका ये गाना काफी ट्रेंड हुआ था। इस गाने के फेमस होने के बाद ही अफसाना खान बिग बॉस 15 में नजर आई थीं। बॉलीवुड में अफसाना के सिंगिंग करियर की बात करें तो उन्हें साल 2023 में आई शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुक्खी के साथ शुरुआत की थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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