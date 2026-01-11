बॉडी डबल ने किए थे धुरंधर के ये एक्शन सीन्स, डोंगा ने पोस्ट करके कहा स्टंटमैन को शुक्रिया

संक्षेप: धुरंधर मूवी में जिन किरदारों ने दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली, उनमें से डोंगा भी एक था। एक्टर नवीन कौशिक ने यह रोल प्ले किया था और क्लाइमैक्स तक डोंगा सबके दिमाग पर छप चुका था।

फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की ऐसी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई जिसने एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म में रणवीर सिंह हमजा के किरदार में नजर आए थे और नवीन कौशिक को डोंगा का किरदार के लिए खूब तारीफें मिलीं। अब नवीन कौशिक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। फोटोज के साथ-साथ एक्टर नवीन ने एक ऐसा किस्सा भी सुनाया है, जो ज्यादातर लोगों को आज तक नहीं पता था।

यह शख्स बना डोंगा का बॉडी डबल नवीन कौशिक ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनमें वो उनकी ही तरह दिखने वाले एक शख्स के साथ सेम गेटअप में नजर आ रहे हैं। यह शख्स हैं शेख बुरहानुद्दीन नसीरुद्दीन, वही शख्स जिन्होंने फिल्म के कुछ सीन्स में डोंगा के बॉडी डबल का रोल प्ले किया था। लेकिन आखिर वो कौन सा सीन है जिसके लिए नवीन कौशिक को बॉडी डबल का सहारा लेना पड़ा? इसका जवाब भी उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ही दिया है।

'हमजा ने शीशे में देखकर मारा...' नवीन कौशिक ने इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, "वो सीक्वेंस जो डोंगा को डोंगा बनाता है। सारा गुस्सा और आग्रोश एक ही पल में निकालकर स्क्रीन पर आ गया। और रिकॉर्ड बना दिया - सिर में गोली नहीं लगी थी। हमजा ने शीशे में देखकर मारा। (बहुत कमीना आदमी है हमजा)" नवीन कौशिक ने इसके आगे इस सीन के बारे में अपनी पोस्ट में बताते हुए लिखा, “और डोंगा का बॉडी डबल था, उन स्टंट्स के लिए जहां मेरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे काम सही से करने का।”