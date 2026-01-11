Hindustan Hindi News
बॉडी डबल ने किए थे धुरंधर के ये एक्शन सीन्स, डोंगा ने पोस्ट करके कहा स्टंटमैन को शुक्रिया

बॉडी डबल ने किए थे धुरंधर के ये एक्शन सीन्स, डोंगा ने पोस्ट करके कहा स्टंटमैन को शुक्रिया

संक्षेप:

धुरंधर मूवी में जिन किरदारों ने दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली, उनमें से डोंगा भी एक था। एक्टर नवीन कौशिक ने यह रोल प्ले किया था और क्लाइमैक्स तक डोंगा सबके दिमाग पर छप चुका था।

Jan 11, 2026 11:02 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
फिल्म 'धुरंधर' साल 2025 की ऐसी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई जिसने एक-दो नहीं बल्कि दर्जनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म में रणवीर सिंह हमजा के किरदार में नजर आए थे और नवीन कौशिक को डोंगा का किरदार के लिए खूब तारीफें मिलीं। अब नवीन कौशिक ने फिल्म की शूटिंग के दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। फोटोज के साथ-साथ एक्टर नवीन ने एक ऐसा किस्सा भी सुनाया है, जो ज्यादातर लोगों को आज तक नहीं पता था।

यह शख्स बना डोंगा का बॉडी डबल

नवीन कौशिक ने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं जिनमें वो उनकी ही तरह दिखने वाले एक शख्स के साथ सेम गेटअप में नजर आ रहे हैं। यह शख्स हैं शेख बुरहानुद्दीन नसीरुद्दीन, वही शख्स जिन्होंने फिल्म के कुछ सीन्स में डोंगा के बॉडी डबल का रोल प्ले किया था। लेकिन आखिर वो कौन सा सीन है जिसके लिए नवीन कौशिक को बॉडी डबल का सहारा लेना पड़ा? इसका जवाब भी उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में ही दिया है।

'हमजा ने शीशे में देखकर मारा...'

नवीन कौशिक ने इन तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, "वो सीक्वेंस जो डोंगा को डोंगा बनाता है। सारा गुस्सा और आग्रोश एक ही पल में निकालकर स्क्रीन पर आ गया। और रिकॉर्ड बना दिया - सिर में गोली नहीं लगी थी। हमजा ने शीशे में देखकर मारा। (बहुत कमीना आदमी है हमजा)" नवीन कौशिक ने इसके आगे इस सीन के बारे में अपनी पोस्ट में बताते हुए लिखा, “और डोंगा का बॉडी डबल था, उन स्टंट्स के लिए जहां मेरे पर भरोसा नहीं कर सकते थे काम सही से करने का।”

शेख को नवीन कौशिक का मैसेज

बता दें कि नवीन कौशिक ने जिस सीन के बारे में बताया है इसके अलावा भी फिल्म में कई ऐसे एक्शन सीन रहे हैं जिन्हे देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इन सीन्स को करने के लिए नवीन कौशिक ने शेख बुरहानुद्दीन का सहारा लिया। पोस्ट में नवीन कौशिक ने बताया, "शेख बुरहानुद्दीन भाई आपको मेरा, नवीन का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे साथ मिलकर डोंगा के एक्शन सीक्वेंस को सुपरहिट बना दिया।" बात धुरंधर मूवी की करें तो बॉक्स ऑफिस पर अभी तक यह कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
