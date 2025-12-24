हवा-हवा ऐ हवा…कानों में गूंज रही चौधरी असलम की जहर एंट्री? जानें पाकिस्तान ने कहां से चुराया ये गाना
Chaudhary Aslam Entry Song: धुरंधर मूवी में चौधरी असलम की एंट्री कतई जहर मानी जा रही है। संजय दत्त अपनी गाड़ी में 'हवा-हवा' गाना बजाते हुए चलते हैं। आपको गाना पसंद आया तो आपके लिए यहां मजेदार जानकारी है।
धुरंधर मूवी में एसपी चौधरी असलम यानी संजय दत्त की एंट्री के बारे में सोचने पर क्या आपके गानों में भी हवा-हवा गाना बज रहा है? यूट्यब पर यह गाना खूब सर्च हो रहा है। लोग इसे खोजकर नॉन-स्टॉप सुन रहे हैं। कम लोग जानते हैं कि गाने का संजू बाबा से पुराना कनेक्शन है। हवा-हवा 1994 में आई इंसाफ अपने लहू से फिल्म में था। इस मूवी में भी संजय दत्त थे। हालांकि गाना उन पर नहीं फिल्माया गया था। 1987 में यह गाना पाकिस्तानी आर्टिस्ट हसन जहांगीर की वजह से फेमस हुआ था। तबसे अब तक कई बॉलीवुड फिल्मों में इसके अलग-अलग वर्जन्स हैं। मजेदार बात ये है कि पाकिस्तान वाला वर्जन भी ओरिजनल नहीं है। असली गाना ईरान से आया था। जानते हैं गाने से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स।
1988 में भारत आया ये गाना
धुरंधर फिल्म में संजय दत्त की एंट्री में बजा गाना 'हवा-हवा' Gen Z को खूब पसंद आ रहा है। कई लोगों ने इसे पहली बार सुना है। हालांकि 80- 90 के दशक के लोगों के लिए यह गाना नॉस्टैल्जिया है। 1988 में यह गाना डॉन 2 में लिया गया था। यह पहली मूवी थी जब इस गाने को भारत में लिया गया। इसके बाद 1994 में आई फिल्म इंसाफ के लहू में भी ये गाना था। वो रेडियो और चित्रहार का दौर था। गाने की मजेदार बीट्स की वजह से यह इतना फेमस हुआ कि हर बर्थडे पार्टी और जश्न में यह गाना बजता था। फिल्म में संजय दत्त थे लेकिन यह उन पर नहीं फिल्माया गया था।
पाकिस्तान नहीं, ईरान ओरिजन
पाकिस्तानी पॉप स्टार हसन जहांगीर ने 1987 के आसपास इस गाने को रिलीज किया था। यह गाना तब ग्लोबल हिट था और बताया जाता है कि इसकी 1.5 करोड़ कॉपीज सिर्फ भारत में ही बिक गई थीं। यह बड़ा रिकॉर्ड था। हालांकि माना जाता है कि हसन का गाना ईरानी गाने से इंस्पायर था। 1973 में फेमस ईरानी सिंगर कौरोश याघमई ने हवा-हवा गाना सबसे पहले गाया था।
हर दशक में बजे हवा-हवा के वर्जन्स
70 से लेकर अब तक यह गाना लगभग हर दशक में बजता रहा है। पाकिस्तान में आने 1987 में हसन जहांगीर का वर्जन आने के बाद इन फिल्मों ने ये गाना या इसे मिलता-जुलता गाना मूवीज में लिया।
सुपर से भी ऊपर हिट है गाना (लिंक क्लिक करके सुनें सारे वर्जन्स)
हवार-हवार-1973 ओरिजिनल (ईरानी)
हसन जहांगीर- 1987 पाकिस्तानी वर्जन
डॉन 2- 1988
बिल्लू बादशाह- 1989 (इसमें गोविंदा का जवां-जवां वर्जन था)
आग का गोला- 1989 (सनी देओल की फिल्म में आया-आया गाना इसी म्यूजिक पर था)
इंसाफ अपने लहू से- 1994 इस मूवी में संजय दत्त हैं
चालीस चौरासी- 2012
मुबारकां- 2017 अर्जुन कपूर पर फिल्माया गया है
धुरंधर- 2025 संजय दत्त की एंट्री
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।